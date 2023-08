(neu: Überschrift, aktuelle Aktienkurse, Kursentwicklung von Eli Lilly, weitere Analystenstimme)

KOPENHAGEN/FRANKFURT/NEW YORK - (dpa-AFX) - Positive Studiendaten zum Abnehmpräparat Wegovy haben am Dienstag nicht nur den Aktien des dänischen Insulinherstellers Novo Nordisk ein Rekordhoch beschert. Auch beim deutschen Spezialverpackungshersteller Gerresheimer und beim US-Pharmakonzern Eli Lilly konnten sich die Anleger über Bestmarken freuen. Letzterer profitierte zudem von guten Quartalsdaten und einer erneuten Anhebung der Jahresziele.

Novo Nordisk behaupteten nach einem Sprung bis auf 1275 dänische Kronen zuletzt ein Plus von knapp 16 Prozent auf 1262 Kronen. Damit führten sie die recht kurze Gewinnerliste im Stoxx-50-Index unangefochten an. Auch im bisherigen Jahresverlauf haben die Titel die Nase mit einem Kursanstieg um fast 35 Prozent vorn.

In Tests erwies sich das Medikament Wegovy zur Vorbeugung gegen schwerwiegende Herz-Kreislauf-Komplikationen wie Schlaganfall und Herzinfarkt der üblichen Standardbehandlung überlegen. Demnach wurde das Risiko im Vergleich um ein Fünftel verringert, wie Novo Nordisk mitteilte.

Damit habe Wegovy habe bei Patienten mit kardiologischen Vorerkrankungen die bestmöglichen Ergebnisse erzielt, schrieb Jefferies-Analyst Peter Welford in einer ersten Reaktion auf Resultate der Select-Studie mit dem Mittel zur Gewichtsreduktion. Die Markterwartungen seien vermutlich übertroffen worden.

Ein besseres Ergebnis hätte man sich nicht erhoffen können, meint auch Analystin Emily Field von der britischen Bank Barclays. Sie sprach von einem regelrechten "Homerun". Die Kursreaktion mit einem niedrig-zweistelligen Zuwachs hatte sie für diesen Ausgang so erwartet.

Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan zeigte sich positiv überrascht von der Reduzierung der Anzahl schwerwiegender kardiologischer Ereignisse bei übergewichtigen Erwachsenen, da er nur mit einem Rückgang um 15 Prozent gerechnet hatte. Er sieht in den Studienergebnissen für Wegovy einen möglichen revolutionären Wendepunkt in der Behandlung von Fettleibigkeit.

Im Schlepptau der Novo-Nordisk-Rally erreichten auch die Titel von Gerresheimer mit 114,60 Euro eine Bestmarke. Zuletzt behaupteten sie an der MDax-Spitze ein Plus von 10,8 Prozent auf 114,20 Euro. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus auf knapp 82 Prozent, was einen der vorderen Indexplätze bedeutet. Der Spezialverpackungshersteller produziert die "Automatik-Spritzen", sogenannte GLP-1-Pens, für Wegovy und andere boomende Abnehmpräparate.

Die Aktien von Eli Lilly sprangen zum Handelsstart in den USA auf ein Rekordhoch von gut 523 US-Dollar und gewannen zuletzt noch 13,7 Prozent auf 516,34 Dollar. Die Amerikaner führen für ihr Wegovy-Konkurrenzprodukt Mounjaro eine ähnliche Studie wie Novo Nordisk durch. Den Antrag zur Zulassung des Diabetes-Medikaments auch als Gewichtssenker hat der US-Konzern in seiner Heimat inzwischen eingereicht./gl/he

