New York (ots/PRNewswire) -NEW YORK, 8. August 2023 /PRNewswire/-- Die weltweit führende Seidenmarke LILYSILK war schon immer stolz auf ihre Mission, Menschen zum spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren. Im August dieses Jahres feiert LILYSILK sein 13-jähriges Bestehen, und die Marke ist stolz darauf, ein neues Kapitel in ihrer Geschichte ankündigen zu können: "Harmony in Green: Celebrating a Sustainable Journey".Weiß wird seit langem mit LILYSILK in Verbindung gebracht, wobei die charakteristische Farbe Lily White die eleganten, selbstbewussten und intellektuellen Eigenschaften der Marke verkörpert. Und jetzt führt die Marke das bezaubernde Lily Green ein, um ihr Engagement für Nachhaltigkeit zu vervollständigen.LILYSILK macht sich die Kraft von Lily Green für die visuelle Wiedererkennung zunutze und sorgt so dafür, dass der Betrachter beim Anblick dieses Farbtons sofort an die Marke denkt. LILYSILK steht für Eleganz und Vitalität und setzt mit seiner faszinierenden neuen Markenidentität einen neuen Standard in der Modewelt.Lilysilks "Harmony in Green" konzentriert sich auf Nachhaltigkeit, ethische Praktiken und Umweltverantwortung. Die Farbe Grün steht für Wachstum, Erneuerung und umweltfreundliche Praktiken. Einige der wichtigsten Themen von "Harmony in Green" sind:- Materialien aus ethischen Quellen - Alle Materialien von LILYSILK sind von den globalen Textilzertifizierungsbehörden OEKO-TEX, GOTS und FSC zertifiziert und werden ethisch von Lieferanten bezogen, die nachhaltigen Praktiken folgen. Die Marke ist bestrebt, die negativen Auswirkungen auf die Umwelt innerhalb ihrer Lieferkette zu minimieren.- Umweltfreundliche Verpackung - LILYSILK verwendet zu 100 % biologisch abbaubare und recycelbare Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Schachteln, Beutel und Umschläge sind so konzipiert, dass sie sich schnell und unschädlich zersetzen.- Kreislaufwirtschaft - Die Marke verwendet ein in sich geschlossenes Herstellungsverfahren, um sicherzustellen, dass so wenig Material wie möglich in den Abfall gelangt. Übrig bleibende Seide und Kaschmir werden durch Partnerschaften mit Organisationen wie TerraCry® recycelt."Bei LILYSILK steht Nachhaltigkeit im Mittelpunkt dessen, wer wir sind. Wir feiern 13 Jahre, in denen wir Menschen dazu inspirieren, ein spektakuläres Leben zu führen, und freuen uns, unsere neu gestaltete Markenidentität vorzustellen "Harmony in Green". Sie symbolisiert unser Engagement für die Verwendung umweltfreundlicher Materialien, die Minimierung von Abfall und die Zusammenarbeit mit ethisch geprägten Lieferanten", sagte David Wang, CEO von LILYSILK. "Mit 100 % biologisch abbaubaren Verpackungen, OEKO- und GOTS-Zertifizierungen setzen wir einen neuen Standard für Nachhaltigkeit in der Luxusmode. Während wir dieses grünere Kapitel einschlagen, empfehlen wir Ihnen, mitzumachen, um Schritt für Schritt positive Veränderungen zu bewirken".Video - https://mma.prnewswire.com/media/2170566/LILYSILK_Embraces__Harmony_in_Green__With_New_Brand_Identity_Focusing_on_Sustainability_for_13th_Ann.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lilysilk-begruWt-harmony-in-green-mit-einer-neuen-markenidentitat-die-sich-zum-13-jubilaum-auf-nachhaltigkeit-konzentriert-301894987.htmlPressekontakt:Sherry Zhang pr@lilysilk.comOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159850/5576264