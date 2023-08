Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax gerät unter Unterstützung zunehmend unter Druck Der Dax steht am Dienstag deutlich unter Druck. Am Nachmittag rutschte der deutsche Leitindex unter den Unterstützungsbereich der vergangenen Tage um 15 800 Punkte, zuletzt sank er um 1,27 Prozent auf 15 748,96 Punkte. weiterlesen Versorger Nachfrage nach Wärmepumpen geht deutlich zurück Die Nachfrage nach Wärmepumpen ist in den ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...