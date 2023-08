VW hat sich erstmals in diesem Jahr den ersten Platz bei verkauften Elektroautos gesichert und zieht an Tesla vorbei. Das Rennen ist an der Spitze sehr knapp, dahinter fallen die anderen Marken weit zurück. Volkswagen hat in Deutschland Tesla im Rennen um die Spitzenposition im Elektroautomarkt überholt. Mit 41.475 Neuzulassungen bis Ende Juli liegt VW jetzt knapp vor Tesla, das 40.289 Neuzulassungen verzeichnen kann.AnzeigeAnzeige Dies sind die ...

