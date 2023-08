© Foto: Nature_Design - pixabay.com



Morgan Stanley sieht eine besondere Chance im europäischen Stromsektor, da die EU ihre Investitionen in erneuerbare Energien verstärkt.

Die nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine entstandene Energiekrise zwang die Europäische Union (EU) im März dazu, ihre Ziele für erneuerbare Energien zu erhöhen. Statt 32 Prozent will die EU nun 42,5 Prozent für den gesamten Bedarf bis zum Jahr 2030 aus sauberer Energie gewinnen. Dadurch könnten laut einer aktuellen Schätzung von Morgan Stanley rund fünf Billionen Euro in den Sektor fließen.

"1,6 Billionen Euro sind bereits in EU-Programmen und -Haushalten eingeplant. Die restlichen 3,4 Billionen Euro müssen von den nationalen Regierungen und dem Privatsektor aufgebracht werden", geht aus einem Bankbericht hervor.

Zu den Profiteuren dieses Übergangs - hin zu einem umfassenden Elektrizitätsnetz - könnten Aktien von Versorgungsunternehmen zählen. Auf der Liste der potenziellen Gewinner von Morgan Stanley befinden sich die britischen Unternehmen SSE und National Grid, das deutsche Unternehmen RWE, das dänische Unternehmen Orsted und das französische Unternehmen Engie.

Diese fünf Aktien gewichtet Morgan Stanley über. Die jeweiligen durchschnittlichen Kurspotenziale liegen laut Marketscreener für SSE bei 31,76 Prozent, für National Grid bei 18,05 Prozent, für RWE bei 37,48 Prozent, für Orsted bei 28,12 Prozent und für Engie bei 23,55 Prozent.

Weitere Wachstumschancen tun sich laut den Analysten von Morgan Stanley im Bereich Gas auf. "Wir sehen weiterhin eine Nachfrage nach gasbefeuertem Strom, um ein Stromsystem auszugleichen, das stärker von wetterbedingten, unsteten Stromquellen abhängig ist", so die US-Banker. Sie identifizierten die Aktie von Centrica als langfristigen Gewinner. Das Aufwärtspotenzial des Besitzers von British Gas entspricht laut den von Marketscreener 15 erfassten Analyseeinschätzungen 22,07 Prozent.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion