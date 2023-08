© Foto: picture alliance / Ulrich Baumgarten | Ulrich Baumgarten



Novavax-Aktien haussieren zweistellig, nachdem das Biotech-Unternehmen überraschend einen Gewinn für das zweite Quartal gemeldet hat.

Das Biotech-Unternehmen erwirtschaftete im zweiten Quartal einen Umsatz von 424,4 Millionen US-Dollar, gegenüber 185,9 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Impfstoffhersteller verzeichnete einen Nettogewinn von 58 Millionen US-Dollar oder 0,58 US-Dollar pro Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Novavax noch einen Nettoverlust von 510,5 Millionen US-Dollar bzw. 6,53 US-Dollar pro Aktie verbucht.

Novavax-CEO John Jacobs erklärte gegenüber CNBC, dass das Unternehmen einige Umsätze, die aus früheren Kaufverträgen für Covid-Impfstoffe in das dritte Quartal hätten abdriften können", vorgezogen und stattdessen im zweiten Quartal verbucht habe. Er wies darauf hin, dass es im dritten Quartal "wenig bis keine Verkäufe" geben werde, da die Food and Drug Administration (FDA) erst Ende September eine Entscheidung über die neue Covid-Impfung von Novavax treffe.

Das Unternehmen senkte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 1,3 bis 1,5 Milliarden US-Dollar - ein leichter Rückgang gegenüber der im Mai abgegebenen Prognose von 1,4 bis 1,6 Milliarden US-Dollar.

Novavax setzt seine Hoffnungen nun also auf die Markteinführung seines aktualisierten Covid-Impfstoffs in diesem Herbst, eine im Mai eingeleitete globale Kostensenkungsinitiative und eine vielversprechende Impfstoff-Pipeline, um sich über Wasser zu halten. Früher in diesem Jahr gab es noch Zweifel daran, ob Novavax überhaupt im Business bleiben werde.

Unabhängig vom Quartalsbericht meldete Novavax einen Aktienkaufvertrag mit SK Bioscience, demzufolge Novavax 6,5 Millionen Aktien zum Preis von 13 US-Dollar pro Aktie an das südkoreanische Unternehmen ausgeben wird.

Novavax-Aktien haben seit letztem Jahr rund 95 Prozent ihres Wertes verloren. Der Impfstoff kam als Nachzügler in einen Markt, der bereits von Unternehmen wie Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca beherrscht wurde. Vorbörslich legte die Aktie nach Veröffentlichung der Earnings um bis zu 20 Prozent zu. Zu US-Handelsbeginn notieren die Titel noch um rund zwölf Prozent höher.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion