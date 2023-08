© Foto: Gerd Altmann - Pixabay



Der KI-Boom macht den koreanischen Leitplattenhersteller Petasys zu einem der größten Gewinner im südkoreanischen Leitindex.

Die Aktie des südkoreanischen Leiterplattenhersteller Isu Petasys legte einen guten Jahresstart hin: Im Vergleich zum Jahresbeginn steht der Aktienkurs mehr als 446 Prozent im Plus. Und das, obwohl der Titel auf Wochensicht knapp 23 Prozent nachgelassen hat. Grund für die Aufwärtsrallye ist auch in diesem Fall das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI). Der Auftragseingang für Platinen, die für KI-Beschleuniger verwendet werden, stieg im ersten Quartal um das Achtfache auf rund 36,4 Millionen Dollar, berichtet Bloomberg.

Angesichts dieser Zahlen bleibt Analyst Park Hyung-woo vom Finanzdienstleister SK Securities für KI-Produkte optimistisch - trotz eines Rückgangs der Betriebsgewinne aufgrund geringerer Margen. "Das Unternehmen ist einer der offensichtlichsten Nutznießer, weil es einen wachsenden Anteil seiner Einnahmen aus KI-bezogenen Verkäufen erzielt", argumentiert Park. Er erwartet, dass das KI-bezogene Geschäft des Unternehmens in diesem Jahr 20 Prozent ausmachen wird. Für das kommende Jahr rechnet er sogar mit mindestens 30 Prozent. "Es sieht nicht so aus, als sei KI ein vorübergehender Trend, der bald wieder verschwindet", erklärte er.

Zu den Kunden des Unternehmens gehören Technologiegiganten wie Alphabet, Microsoft und Nvidia. Seit Petasys im Januar begonnen hat, seine Leitplatten direkt an Nvidia zu verkaufen, nehmen auch immer mehr ausländische Investoren das Unternehmen in den Blick: Zwischenzeitlich gehörte der Titel laut der Tageszeitung Korea JoongAng Daily zu den zehntmeist gekauften südkoreanischen Aktien ausländischer Anleger. "Kaum ein lokales Unternehmen beliefert Nvidia und Google direkt, aber Isu Petasys hat den Auftrag bekommen", erklärt Baik Gil-hyun, Analyst bei der südkoreanischen Kapitalmarktgesellschaft Yuanta Securities Korea Co. "Wenn der KI-Boom anhält, wird auch das Interesse an dem Unternehmensteigen." Dem Analyst zufolge könnte das Unternehmen zudem vom geopolitischen Umfeld profitieren. "Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China könnten zur Expansion von Isu Petasys beigetragen haben, da US-Unternehmen nicht-chinesische Lieferanten bevorzugen", so der Experte.

Trotz der enormen Rallye covern aktuell nur wenige Analysten die Aktie. Bei Marketscreener gibt es lediglich eine aktuelle Analystenstimme mit der Empfehlung den Titel zu halten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist mit 20 auch eher hoch im Branchenvergleich. Der ebenfalls koreanische Konkurrent Samsung Electro-Mechanics, eine Tochterfirma von Samsung, kommt beispielsweise nur auf ein KGV (2023e) von 18.

(antp) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion

