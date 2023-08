NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL Group nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Senkung der Jahresziele von 55 auf 49 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Daniel Kerven passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Fernsehkonzern entsprechend nach unten an. So kappte er etwa seine Prognose für den Umsatz der britischen Tochter Fremantle um fünf Prozent, um Gegenwind von der Währungsseite und einem etwas geringeren Wachstum aus eigener Kraft Rechnung zu tragen./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 13:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 13:55 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU0061462528

