Die globale Einführung zielt darauf ab, die Nachfragevorhersage zu verbessern, die Bestände zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern

Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), der führende Anbieter von Lösungen für das Lieferkettenmanagement, gab heute bekannt, dass die SUBARU CORPORATION (SUBARU) ihre Zusammenarbeit mit Kinaxis ausgeweitet hat, um die Nachfragevorhersage zu verbessern, die Bestände zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern.

Die Tochtergesellschaft des Unternehmens in den USA nutzt Kinaxis schon jetzt für die Planung von Zubehör- und Serviceteilen für ihr Automobilgeschäft und hat die Bedarfsplanung und den Bestand optimiert, um eine angemessene Produktversorgung zu gewährleisten. Die Zentrale von SUBARU in Japan hat sich jetzt für Kinaxis entschieden, weil dieses Unternehmen viel Erfahrung im Betrieb und in der Implementierung hat, überragende Funktionalitäten bietet, geschäftliche Innovationen möglich macht und die Transparenz über die gesamte Lieferkette hinweg verbessert.

Die Automobilindustrie befindet sich derzeit in einer Umbruchphase aufgrund der Entwicklung zum vernetzten, autonomen, gemeinsam genutzten und elektrischen Fahrzeug (Connected, Autonomous, Shared and Electric, CASE) und muss sich neuen Bereichen zuwenden, die bisher nicht Bestandteil der traditionellen Automobilproduktion waren. Auch wenn es unerlässlich ist, dem sich rasant verändernden Geschäftsumfeld zu folgen, werden die bestehenden Systeme für das Lieferkettenmanagement immer komplexer. SUBARU nutzt deshalb die Kinaxis-Plattform RapidResponse, um seine Lieferkettenplanung für Zubehör- und Ersatzteile in seiner Automobilsparte weiter zu verbessern.

Kazutaka Saito, Senior General Manager des SUBARU-Gescshäftsbereichs Parts Accessories Division, sagte: "Wir hoffen, eine effiziente Versorgung mit Ersatzteilen zu erreichen, die den Anforderungen unserer Kunden gerecht wird und gleichzeitig die Lagerbestände unter Kontrolle hält."

Claire Rychlewski, Global Executive Vice President of Sales bei Kinaxis, sagte: "Wir sind gespannt darauf, die globale Lieferkette von SUBARU weiterhin zu unterstützen, denn die Automobilindustrie befindet sich gerade in einer Phase großer Veränderungen. Eine durchgängige Lieferkettentransparenz ist von entscheidender Bedeutung, um alle Unsicherheiten auf dem Markt zu bewältigen, und wir freuen uns darauf, SUBARU beim Erreichen seiner Lieferkettenziele zu unterstützen."

Über Kinaxis

Die alltägliche Volatilität und Ungewissheit verlangt schnelles Handeln. Kinaxis® bietet die nötige Agilität, um schnelle und sichere Entscheidungen im Bereich der integrierten Geschäftsplanung und der digitalen Lieferkette zu treffen. Auf diese Weise können Menschen besser planen, besser leben und die Herausforderungen der Welt bewältigen. Wir genießen das Vertrauen innovativer Marken, weil wir menschliche Intelligenz mit KI und mitlaufender Lieferkettenplanung kombinieren und so Unternehmen dabei helfen, für jede künftige Entwicklung zu planen, Risiken und Chancen zu überwachen und mit dem hohen Tempo des Wandels Schritt zu halten. Auf der Grundlage einer erweiterbaren, Cloud-basierten Plattform stellt Kinaxis branchenbewährte Anwendungen bereit, damit alle Beteiligten früher informiert sind und dadurch schneller handeln und die Verschwendung von Ressourcen vermeiden können. Weitere Nachrichten zu Kinaxis finden Sie auf Kinaxis.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Über SUBARU

Seit seinen Anfängen als Automobilhersteller im Jahr 1958 mit der Markteinführung des "Subaru 360" hat SUBARU stets neue Werte für Fahrzeuge geschaffen und die Bindung zu seinen Kunden gestärkt, indem das Unternehmen Pionierarbeit in neuen Kategorien geleistet und technologische Werte geschaffen hat. Ein Beispiel hierfür ist das weltweit erste1 Fahrerassistenzsystem "EyeSight", das auf Kerntechnologien wie dem Boxermotor und dem symmetrischen Allradantrieb basiert. In den letzten Jahren haben wir uns auf die USA als vorrangigen Markt konzentriert und unsere Produktpalette auf SUVs und Sportfahrzeuge ausgerichtet. Mit dieser Strategie konzentrieren wir unsere begrenzten Ressourcen auf Bereiche, in denen wir unsere Stärken und Produkteigenschaften am besten entwickeln können. Unsere hochwertigen Produkte bieten "Sicherheit und Fahrspaß" zugleich. Die Leidenschaft für die Herstellung, die mit dem Subaru-Vorgängerunternehmen Nakajima Aircraft ihren Anfang nahm, hat uns zu einem der führenden Unternehmen der japanischen Luft- und Raumfahrtindustrie gemacht, die eine Vielzahl von Luftfahrzeugen entwickelt und produziert.

_____________________ 1 Als Fahrunterstützungssystem, das nur mit einer Stereokamera verschiedene Funktionen erfüllt (gemäß der Forschung von SUBARU)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

