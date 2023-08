Jetzt den neuen Börsendienst von Aktie der Woche-Chef Lars Wißler ausprobieren: "Hebel der Woche" https://tinyurl.com/3wxhb3ez Das Elektroautozeitalter nimmt an Fahrt auf. Können die deutschen Hersteller den Vorsprung von Tesla und BYD nochmal aufholen - Fragen an Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer. Erneut lieferte der E-Auto-Pionier aus den USA starke Zahlen ab. Tesla hat im zweiten Quartal beeindruckende 480.000 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 80 Prozent. BYD konnte dieses Wachstum sogar noch toppen, wie Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des CAR Center Automotive Research, im Interview mit wallstreetONLINE betont. Wer im neuen Zeitalter der Automobile die Nase vorn hat, könnte sich aber nicht nur an der Technologie entscheiden, sondern auch am Vertriebsmodell. Dudenhöffer glaubt, dass die Rabattschlacht der vergangenen Monate weitergehen wird. Eine große Herausforderung für die deutsche Autoindustrie, die sich im globalen Wettbewerb behaupten muss. Wie der Experte die Chancen von BMW, Mercedes-Benz und VW sieht: Jetzt im Video!