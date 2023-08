Der erfahrene IT-Manager schließt sich Boomi an, um die kritische IT-Infrastruktur, Sicherheit, Datenwissenschaft und Unternehmenssysteme zu betreuen, während das Unternehmen seinen transformativen Wachstumskurs fortsetzt

Boomi, der führende Anbieter für intelligente Konnektivität und Automatisierung, gab heute die Ernennung von Sean Wechter zum Chief Information Officer (CIO) bekannt, der für die Überwachung der kritischen IT-Infrastruktur, Sicherheit, Datenwissenschaft und Unternehmenssysteme von Boomi verantwortlich ist.

Boomi Appoints Sean Wechter as Chief Information Officer (Graphic: Business Wire)

"Ein starkes IT-Team ist von zentraler Bedeutung, um sicherzustellen, dass unsere Kunden, Partner und Teammitglieder jeden Tag nahtlos innovieren können", sagte Steve Lucas, CEO bei Boomi. "Seit seiner Unabhängigkeit befindet sich Boomi auf einer Transformationsreise, um unser Wachstum zu beschleunigen und gleichzeitig unseren Kunden dabei zu helfen, überragende Geschäftsergebnisse zu erzielen. Mit Seans Weltniveau-Expertise im Design und Betrieb geschäftskritischer IT-Infrastrukturen werden wir in der Lage sein, unseren beeindruckenden Wachstumskurs weiter voranzutreiben und neue Höhen zu erreichen."

"Während Boomi weltweit wächst, wird die kontinuierliche Innovation seiner IT-Infrastruktur dem Unternehmen ermöglichen, neue Prozesse einzuführen, die die Produktivität und Effizienz im Unternehmen erhöhen und außergewöhnliche Erlebnisse für Kunden, Partner und Teammitglieder bieten", sagte Wechter. "Dem Boomi-Führungsteam liegt es sehr am Herzen, die IT-Komplexität radikal zu vereinfachen und Datensilos zu erschließen, um Innovationen voranzutreiben, und ich freue mich darauf, mit diesem hervorragenden Team zusammenzuarbeiten, um genau das zu erreichen."

Wechter verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in einer Vielzahl von Produkt- und IT-Funktionen, einschließlich der Unterstützung von Technik, Sicherheitsinitiativen, Netzwerk-/IT-Infrastruktur und Anwendungen. Zuletzt war er als CIO bei Benefitfocus tätig, wo er marktführende Lösungen der Bereiche Software-as-a-Service- (SaaS), Platform-as-a-Service- (PaaS) und Infrastructure-as-a-Service- (IaaS) nutzte, um die Informationstechnologie- und Datenorganisationen zu leiten. Vor Benefitfocus war Wechter als CIO bei Qlik tätig und leitete preisgekrönte technische Transformationen bei PwC, Xfinity, Dell und Gartner.

Wechter hat einen MBA in Management vom Bentley College und einen Bachelor of Science von der Clarkson University. Er ist ein zertifizierter Six Sigma Green Belt, zertifizierter Java-Programmierer, und er besitzt ein US-Patent für ein Betrugserkennungssystem.

Über Boomi:

Boomi möchte die Welt zu einem besseren Ort machen, indem es alle mit allem überall verbindet. Boomi ist der Pionier der cloudbasierten Integrationsplattform als Service (iPaaS) und ist heute ein branchenführendes, globales Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS). Boomi verfügt über den größten Kundenstamm unter den Anbietern von Integrationsplattformen sowie ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern darunter Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP und Snowflake. Globale Organisationen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um Daten zu entdecken, zu verwalten und zu orchestrieren und gleichzeitig Anwendungen, Prozesse und Menschen zu verbinden, um bessere und schnellere Resultate zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, das "B"-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

