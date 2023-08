In den letzten Jahren 30 Jahren ist die Zahl der Serienmorde in den USA stark zurückgegangen. Für Täter:innen wird es einfach immer schwieriger, mit einem Mord davonzukommen. Die Zahl der Massenmorde steigt allerdings. Wie die New York Times berichtet, gibt es in den USA immer weniger aktive Serienmörder:innen. Während laut Serienkiller-Datenbank der Radford University und Florida Gulf Coast University im Jahr 1987 noch 198 Mordserien mit 404 Opfern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...