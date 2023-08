IBM Cloud Internet Services (CIS) erweitert Angebot um Cloudflare Bot Management, um Unternehmen vor steigenden Sicherheitsbedrohungen zu schützen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, das den Aufbau eines besseren Internets unterstützt, teilte heute mit, dass IBM Cloud Internet Services (CIS), powered by Cloudflare, sein Angebot um Cloudflare Bot Management erweitert hat. Dieser Service hilft Unternehmen mit Enterprise Premier Plan, die wachsende Bedrohung durch bösartigen Bot-Verkehr anzugehen und zu bekämpfen.

Cloudflare und IBM Cloud kooperieren seit 2018 und integrieren Cloudflare-Anwendungssicherheit und -performance nativ in IBM Cloud über IBM CIS, powered by Cloudflare. Mit CIS können Kunden ihre Web- und Internetanwendungen so konfigurieren, dass sie vor Cyberbedrohungen wie DDoS-Angriffen und Datendiebstahl geschützt sind, und zugleich die Performance und Zuverlässigkeit durch CIS-Funktionen wie Lastverteilung, optimiertes Routing und Caching sowie Datenaustausch verbessern.

Die Bereitstellung von Cloudflare Bot Management erfolgt zu einer Zeit, in der bösartige Bots weiterhin Ressourcen verbrauchen und Unternehmen vor große Herausforderungen stellen. Laut Forrester Research, einem führenden globalen Forschungs- und Beratungsunternehmen, sind bösartige Bots für mindestens ein Viertel des gesamten Internetverkehrs verantwortlich. "Anbieter von Bot-Management-Lösungen, die sich bisher auf Anzeigenbetrug, Identitätsbetrug oder Anwendungssicherheit spezialisiert hatten, haben die Notwendigkeit erkannt, ihr Angebot zu erweitern, um Kunden zu unterstützen, die Teams in Bereichen wie Sicherheit, Marketing, E-Commerce, Betrugsbekämpfung, Kundenerlebnis oder Geschäftsführung angehören", so Forrester Research. "Moderne Bot-Management-Tools müssen mit den stetig evolvierenden Angriffen Schritt halten, eine Reihe von einsatzfertigen und anpassbaren Berichten bieten und menschlichen Endkunden ermöglichen, Geschäfte ohne Reibungsverluste und Frustrationen abzuwickeln."1

Da bösartige Bot-Angriffe immer raffinierter und manuelle Abhilfemaßnahmen immer aufwendiger werden, benötigen Unternehmen, die mit dem Internet verbundene Workloads betreiben, eine dynamische und anpassungsfähige Lösung. Im Rahmen des umfassenden Bot-Management-Angebots zur Erkennung und Eindämmung können Unternehmen mit Cloudflare Bot Management vor gezieltem Anwendungsmissbrauch wie Credential Stuffing, Inventory Hoarding, Carding-Missbrauch und Content Scraping geschützt werden. Die Cloudflare Bot Management-Funktion ist ab sofort für alle IBM Cloud CIS Kunden mit Enterprise Premier Plan verfügbar.

"Cloudflare und IBM Cloud Internet Services haben dazu beigetragen, die enorme Zunahme von internetseitigen Geschäftsanwendungen zu unterstützen, und wir beobachten weltweit zunehmende Bot-Aktivitäten. Bösartige Bots sind Teil dieser Gleichung. Sie stellen erhebliche Risiken dar und führen zu Effizienzverlusten der Geschäftstätigkeit durch betrügerische Transaktionen bis hin zu Kaufversuchen unter falscher Identität", so Matt Harrell, Global Head of Channels and Alliances bei Cloudflare. "Diese schädlichen Aktivitäten können legitime Kunden von ihren Einkäufen abschrecken und den Ertrag eines Unternehmens beeinträchtigen, ganz zu schweigen von den enormen Risiken von Datenverlusten. Es handelt sich also um eine weitere Anstrengung zum Schutz des Geschäftsbetriebs auf dieser kritischen Ebene."

"Angesichts der wachsenden Bedrohungslage ist es wichtiger denn je, unsere Angebote weiterzuentwickeln, um unsere Kunden auf ihrem Weg zur Cyberresilienz besser zu unterstützen", berichtet Nataraj Nagaratnam, Fellow, CTO, Cloud Security bei IBM. "Sowohl IBM als auch Cloudflare haben sich dem Ziel verschrieben, Lösungen zu liefern, die kostspielige Sicherheitsbedrohungen abwehren, ohne die Internetgeschwindigkeit oder die Innovationsprozesse des Unternehmens zu beeinträchtigen. Wir setzen uns dafür ein, unseren Kunden eine einzige integrierte Lösung zu bieten, die branchenführenden Schutz und eine beschleunigte Performance liefert."

Neue Vorteile des Angebots

Als eines der größten und am stärksten vernetzten Netzwerke der Welt ist Cloudflare dazu in der Lage, durch eine umfangreiche Analyse des Datenverkehrs tief reichende Erkenntnisse zu gewinnen. Cloudflare Bot Management bietet den Kunden:

Identifizierung bösartiger Bots durch effektives maschinelles Lernen : Cloudflare Bot Management wird mithilfe von Hunderten von Milliarden von Anfragen pro Tag trainiert. Dabei erstellen die ML-Funktionen von Cloudflare eine Bot-Bewertung für jede Anfrage, die sein Netzwerk erreicht. Versuche von Content Scraping und Website-Crawling sowie Inventory Hoarding und Ausfüllen von Kreditkartendaten werden von der Lösung automatisch herausgefiltert.

: Cloudflare Bot Management wird mithilfe von Hunderten von Milliarden von Anfragen pro Tag trainiert. Dabei erstellen die ML-Funktionen von Cloudflare eine Bot-Bewertung für jede Anfrage, die sein Netzwerk erreicht. Versuche von Content Scraping und Website-Crawling sowie Inventory Hoarding und Ausfüllen von Kreditkartendaten werden von der Lösung automatisch herausgefiltert. Verbesserte Verhaltensanalyse verschiedener Arten des Internetverkehrs : Die Analyse des Verhaltens sowie die Erkennung von Anomalien des spezifischen Datenverkehrs eines Unternehmens für alle seine Assets mit Internetanbindung fügt eine weitere Ebene von Geschäftserkenntnissen hinzu.

: Die Analyse des Verhaltens sowie die Erkennung von Anomalien des spezifischen Datenverkehrs eines Unternehmens für alle seine Assets mit Internetanbindung fügt eine weitere Ebene von Geschäftserkenntnissen hinzu. Reduzierung des Risikos durch Fingerprinting: Cloudflare nutzt die Fingerabdrücke von Millionen unterschiedlicher Internet-Assets, um Bots präzise zu klassifizieren, ohne dabei Geräte-Fingerabdrücke zu generieren oder zu speichern, um Risiken für die Privatsphäre der Nutzer auszuschließen.

Seit 2018 arbeitet Cloudflare mit IBM CIS zusammen, um Funktionen zu implementieren, die kritische Internet-Sicherheitsprobleme angehen und gleichzeitig die Performance und Zuverlässigkeit der Geschäftsanwendungen gewährleisten. Die CIS bedient Kunden aus verschiedenen Branchen, geografischen Regionen und Spezialgebieten, die einzigartige Serviceangebote entwickeln.

"Mit der Zunahme von DDoS-Angriffen und Fällen von Datendiebstahl ist es heute ganz entscheidend, auf einen Support zählen zu können, der uns hilft, die Herausforderungen der sich stetig verändernden Bedrohungslandschaft zu meistern. Deshalb haben wir uns bei Liquid Reply für IBM Cloud und Cloudflare entschieden, um unsere Sicherheitsinitiativen zu unterstützen", erklärt Davide Sarais, IT Lead bei Liquid Reply. "Mit IBM Cloud Internet Services konnten wir unsere Compliance-Struktur beibehalten. Die neuen Funktionen, die IBM- und Cloudflare-Kunden zur Verfügung stehen, sind vielversprechende Fortschritte, von denen wir erwarten, dass sie unser Sicherheitskonzept auf die nächsthöhere Ebene führen."

"Ich bin seit 15 Jahren in der Softwareentwicklung tätig. Ich habe noch nie erlebt, dass sich die Ladezeiten einer Webseite bei wachsendem Traffic verbessern, doch Cloudflare Bot Management hat genau das möglich gemacht", kommentiert Dave Giunta, Vice President Engineering bei Home Chef.

Weitere Informationen über die Arbeit von Cloudflare und IBM bieten Ihnen folgende Ressourcen:

IBM Newsroom-Artikel: Wie IBM und Cloudflare bei der Entschärfung von Bot-Bedrohungen helfen

IBM Cloud Internet Services Powered by Cloudflare

Über IBM und Cloudflare

Über das Cloudflare Channel-Partner-Programm

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com @cloudflare) hat sich dem Ziel verschrieben, an der Entwicklung eines besseren Internets mitzuwirken. Die Cloudflare-Produktreihe schützt und beschleunigt jede Internetanwendung ohne zusätzliche Hardware, ohne Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Zeile Code. Bei Internetpräsenzen, die auf Cloudflare basieren, wird der gesamte Webverkehr durch ein intelligentes globales Netzwerk geführt, das mit jeder Anfrage noch intelligenter wird. Als Ergebnis sehen sie eine deutliche Verbesserung der Performance und eine Abnahme von Spam und anderen Angriffen. Cloudflare wurde 2020 von Reuters Events for Global Responsible Business ausgezeichnet und 2021 in die Liste der innovativsten Unternehmen von Fast Company aufgenommen. Im Jahr 2022 rangierte das Unternehmen in der Newsweek-Liste Top 100 Most Loved Workplaces.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung und beinhalten erhebliche Risiken und Unwägbarkeiten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen daran zu erkennen, dass sie Wörter wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "erkunden", "planen", "vermuten", "könnten", "beabsichtigen", "anstreben", "projizieren", "erwägen", "überzeugt sein", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare betreffen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung ausdrücklich getroffen oder impliziert werden, umfassen unter anderem Aussagen zu den Fähigkeiten und der Effektivität von Cloudflare Bot Managementund den anderen Produkten und Technologien von Cloudflare, zu den Vorteilen, die Cloudflare-Kunden durch die Nutzung von Cloudflare Bot Management und den anderen Produkten und Technologien von Cloudflare entstehen, der Partnerschaft von Cloudflare mit IBM und den potenziellen Vorteilen, die sich daraus für Cloudflare-Kunden ergeben, zu den potenziellen Vorteilen, die sich für die Kunden aus der Integration der Produkte von Cloudflare und IBM Cloud Internet Services ergeben, zu der Möglichkeit für Cloudflare, zusätzliche Kunden zu gewinnen und den Absatz an bestehende Kunden durch die Partnerschaft von Cloudflare und die Produktintegrationen mit IBM Cloud Internet Services zu steigern, zu der technologischen Entwicklung von Cloudflare, zu den künftigen Betriebsabläufen, das Wachstum, die Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie zu den Kommentare des Global Head of Channels Alliances von Cloudflare und anderen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen explizit genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter insbesondere Risiken, die in den von Cloudflare bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Quartalsberichts auf Form 10-Q, eingereicht am 3. August 2023, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

2023 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Marken oder auch eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA oder anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen hierin erwähnten Marken und Namen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

1 The Forrester Wave: Bot Management, Q2 2022, Forrester, Sandy Carielli, 12.04.2022

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230808080360/de/

Contacts:

Cloudflare, Inc.

Daniella Vallurupalli

Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

press@cloudflare.com