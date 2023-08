Besuchen Sie https://www.crnsv.com/ um beizutreten

Das Committee to Restore Nymox Shareholder Value, LLC (CRNSV Komitee zur Wiederherstellung des Unternehmenswerts von Nymox) will den Shareholder Value von NYMOX PHARMACEUTICAL CORP ("NYMX-F"; Unternehmen) wiederherstellen. Es berichtet, dass sich zahlreiche Nymox-Aktionäre, kleine als auch große, auf der zu diesem Zweck erstellten Website https://www.crnsv.com/registriert haben und damit dem CRNSV beigetreten sind.

Zu Zwecken der Transparenz gibt das CRNSV diese Auszüge aus einigen E-Mails frei, die es von Aktionären weltweit erhalten hat. Dabei bleiben die personenbezogenen Daten der Absender geschützt.

Chris Die Transparenz ist willkommen, besonders nach Jahren mit keiner oder sehr dürftiger Kommunikation mit einem Unternehmen, in das ich eine Menge Geld investiert habe und das uns Aktionäre im Dunkeln lässt. Es haben mich viele andere Aktionäre angerufen und einige von denen sind sehr einflussreich. Wir sollten in Verbindung bleiben.

Hi Chris -- Ich kann PA (CEO Averback) nicht folgen und wie er dazu kommt, das ohne Geld auf den Markt zu bringen. Ich habe 519.000 Aktien gekauft und das bindet viel Geld, denn ich glaube an das Produkt. Aber ich kann nicht glauben, dass ein Unternehmen so schlecht geführt wird. Ich hoffe, da tut sich jetzt was.

Herr Riley -- Es war mir klar, dass etwas im Unternehmen schief läuft, aber ich kannte die Details nicht. Ich hatte gehofft, dass Sie die Mittel aufbringen könnten, um das Hauptprodukt des Unternehmens auf den Markt zu bringen. Es tut mir leid, dass Sie offensichtlich dasselbe Schicksal ereilte wie den vorherigen CFO. Von außen betrachtet hat dieses Produkt offensichtlich viel Potenzial. Es ist eine Schande, dass ein schlechter CEO diese Chance für alle verdirbt.

Chris, ich habe Ihre Posts gelesen, re: Nymox. Als langfristiger Aktionär mit mehr als 150.000 Aktien, bin ich so frustriert wie alle anderen. Irgendeine Idee, wie wir Paul gemeinsam dazu bringen könnten, den Kurs zu ändern? Ich verstehe, dass die FDA-Einreichung zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich ein Desaster ist und das war schon seit Jahren bekannt. Danke für die Bemühungen.

Chris -- Ich bin 68 Jahre alt und lebe von einer kleinen Rente. Die $10.000, die ich vor sechs Jahren in das Unternehmen investiert habe, sind jetzt nur noch $1.000 wert. Es ist für die meisten Leute eine Katastrophe. Es würde den Rest meines Lebens viel leichter machen, wenn das Unternehmen endlich seine Versprechungen erfüllen würde. Vielen Dank!

Chris -- Dr A scheint keine Eile zu haben, die Aktionäre auf dem Laufenden zu halten oder endlich eine Zulassung für Flex zu erlangen und es zu vermarkten. Großaktionäre, die Nymox bisher mit Geld versorgt haben, könnten sich zurückziehen, weil sie mehr Interesse am Vorschlag des potenziellen Partners haben.

Alle seit langem leidenden Nymox-Aktionäre sind unabhängig von ihrer Größe willkommen, der schnell wachsenden Koalition beizutreten und sich über die Website https://www.crnsv.com/ zu registrieren, um weitere Informationen zu erhalten. Es besteht keine Verpflichtung zum Beitritt oder zu aktiver Unterstützung. Alle personenbezogenen Daten sind geschützt und werden vertraulich behandelt. Das CRNSV wendet sich zur Bestätigung des Beitritts an jeden Aktionär und bittet um Unterstützung der geforderten Veränderungen bei Nymox.

Über das Committee to Restore Nymox Shareholder Value, LLC (CRNSV)

Das CRNSV wurde von ehemaligen Führungskräften der NYMOX PHARMACEUTICAL CORP ("NYMX-Q") gegründet. Ziel ist die Wiederherstellung des Unternehmenswerts von NYMOX (das Unternehmen). Es gilt, den steilen Abstieg und die Volatilität des Aktienkurses nach dem katastrophalen Delisting von der NASDAQ umzukehren. Das CRNSV hat an alle Aktionäre des Unternehmens Briefe mit Gegendarstellungen versandt und weist weiterhin auf die mangelnde Führungsqualität hin. Das Potenzial für wertvolle und vielversprechende Ergebnisse durch eine Zusammenarbeit mit einem hochangesehenen globalen Unternehmen für Lösungen im Gesundheitswesen und für Spezialpharmazeutika zur Vermarktung des Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)-Produkts des Unternehmens wird verwirkt. Nymox hat keinen Plan und keine Lösung, wie der Unternehmenswert wiederhergestellt werden soll. Das CRNSV hat seinen Hauptsitz in Carson City, Nevada und betreibt ein Büro in London. Dokumente sind zu finden unter: https://www.crnsv.com/.

