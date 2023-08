Neue Impakt-Initiative setzt sich für den Schutz gefährdeter Schulbezirke in den Vereinigten Staaten ein

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, hat heute eine neue Initiative zur kostenlosen Verbesserung der Cybersicherheit für öffentliche K-12-Schulbezirke vorgestellt: Projekt Cybersafe Schools. Dieses neue Programm bietet eine Reihe von Zero Trust Cybersicherheitslösungen, die kleinen Schulbezirken schnelleres und sichereres Surfen im Internet und E-Mail-Sicherheit bieten kostenlos und ohne zeitliche Begrenzung.

Im Gegensatz zu vielen Hochschulen, Universitäten und größeren Schulbezirken verfügen kleinere Schulbezirke oft nicht über die Kapazitäten oder die finanziellen Mittel, um sich gegen Cyber-Bedrohungen zu schützen was Schulen zu einem bevorzugten Ziel für Cyber-Kriminelle macht. Allein im 2. Quartal 2023 blockierte Cloudflare durchschnittlich 70 Millionen Cyberbedrohungen pro Tag, die auf den US-Bildungssektor abzielten. Am 7. August fand im Weißen Haus die Veranstaltung Back to School Safely: Cybersecurity for K-12 Schools statt. Mit dem Projekt Cybersafe Schools hat sich Cloudflare gemeinsam mit dem Weißen Haus dafür eingesetzt, dass Schulen, die unterfinanziert und gefährdet sind, sich besser schützen können.

"Jeden Tag sehen sich unsere Schulen mit Cyberangriffen konfrontiert, die den Internetzugang verlangsamen, den Verlust vertraulicher Schülerdaten bedrohen und ihre Fähigkeit behindern, Kinder in einem sicheren Online-Raum zu unterrichten", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Zu Beginn des neuen Schuljahres haben wir uns gemeinsam mit dem Weißen Haus verpflichtet, den Schulen unseres Landes zu helfen, sich besser zu schützen, damit sie sich auf das konzentrieren können, was sie am besten können: die Schüler zu unterrichten."

Berechtigte Schulbezirke erhalten kostenlosen und zeitlich unbegrenzten Zugang zu den Zero Trust Cybersicherheitsdiensten, um sie zu unterstützen:

Schutz von Posteingängen vor gezielten Cyberangriffen: mit Cloud-E-Mail-Sicherheit, die vor einem breiten Spektrum von Bedrohungen schützt, einschließlich Multichannel-Phishing, Abfangen von Zugangsdaten und anderen gezielten Angriffen

mit Cloud-E-Mail-Sicherheit, die vor einem breiten Spektrum von Bedrohungen schützt, einschließlich Multichannel-Phishing, Abfangen von Zugangsdaten und anderen gezielten Angriffen Unterbinden des Abflusses vertraulicher Schülerdaten durch präventives Blockieren von Phishing, Business Email Compromise-Angriffen, Betrug ohne Malware und anderen ständigen Angriffen

durch präventives Blockieren von Phishing, Business Email Compromise-Angriffen, Betrug ohne Malware und anderen ständigen Angriffen Verbesserung des gesamten Internet-Browsing-Erlebnisses: mit DNS-Filterung verhindern Sie, dass Benutzer unerwünschte oder schädliche Online-Inhalte wie Ransomware oder Phishing-Seiten erreichen.

Um teilnahmeberechtigt zu sein, muss es sich bei den Projektteilnehmern von Project CyberSafe School um öffentliche K-12-Schulbezirke in den Vereinigten Staaten mit bis zu 2.500 Schülern handeln. Die Angebote für berechtigte Schulbezirke sind kostenlos und zeitlich unbegrenzt und können als technologischer Schutzmechanismus für die Einhaltung des Children's Internet Protection Act (CIPA) genutzt werden.

Um mehr zu erfahren, sehen Sie sich bitte die nachstehenden Ressourcen an:

Blog: Project Cybersafe Schools: Bringing security tools for free to small K-12 school districts in the US

Projekt Cybersafe Schools

Cloudflare Impact

