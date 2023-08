Vorgeschlagene neue Steuerregelung würde Bermudas kontinuierliches Engagement für globale Compliance und Transparenz verstärken

Die vorgeschlagene Steuerregelung wurde entwickelt, um Bermudas wirtschaftliche Ziele zu unterstützen

Beginn einer ersten öffentlichen Konsultationsphase für eine neue Körperschaftssteuerregelung

Die Regierung von Bermuda hat heute angekündigt, dass sie im Rahmen ihrer Überlegungen zur Einführung einer Körperschaftssteuer für Unternehmen auf den Bermudas, die zu multinationalen Unternehmensgruppen (MNEs) mit einem Jahresumsatz von 750 Mio. oder mehr gehören, ein öffentliches Konsultationspapier veröffentlichen wird. Die vorgeschlagene Körperschaftssteuer würde voraussichtlich im Jahr 2025 in Kraft treten. Um interessierten Parteien die Möglichkeit zu geben, sich zu der vorgeschlagenen Steuerregelung zu äußern, eröffnet die Regierung von Bermuda die erste einer Reihe von Konsultationsphasen. Diese erste Konsultation wird am 8. September enden.

Bermuda erwägt eine Körperschaftssteuer, die bei der Berechnung des effektiven Steuersatzes von Unternehmen auf den Bermudas im Rahmen der globalen Mindeststeuerregeln der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) berücksichtigt werden würde. Nach diesen Regeln müssen Unternehmen, die in den Anwendungsbereich fallen, in jeder Gerichtsbarkeit, in der sie tätig sind, eine Mindeststeuer von 15 zahlen. Die im Rahmen der vorgeschlagenen Körperschaftssteuerregelung auf Bermuda gezahlten Steuern wären die Steuern, die im Rahmen der globalen Mindeststeuer an andere Rechtsordnungen zu zahlen wären. Jede neu verabschiedete Körperschaftssteuer würde auch bestimmte Steuergutschriften beinhalten, die Bermudas wirtschaftliche Ziele unterstützen und Bermudas globale Attraktivität aufrechterhalten. Darüber hinaus wird die Steuerreformkommission die Möglichkeit einer Umstrukturierung der bestehenden Steuersysteme der Insel prüfen, um die Lebenshaltungskosten und die Kosten für die Geschäftstätigkeit auf den Bermudas zu senken.

Bermuda ist für sein Engagement für globale Compliance und Transparenz bekannt und wird von der EU als voll kooperatives Steuergebiet angesehen. Bermuda hat derzeit 41 bilaterale Abkommen über den Austausch von Steuerinformationen (TIEAs) und mehr als 125 multilaterale Abkommenspartner. Die Regierung ist der Ansicht, dass diese vorgeschlagene Steuerregelung den Status Bermudas als führendes internationales Finanzzentrum unterstützt. Bermuda plant, weiterhin in wichtige politische Initiativen zu investieren, darunter die Senkung der Lebenshaltungskosten, die Schaffung von Arbeitsplätzen und andere Programme zur Ankurbelung der Wirtschaft und zur Steigerung der Attraktivität des Landes für multinationale Unternehmen.

"Unser Ansatz ist es, die Steuerreform zu nutzen, um politische Initiativen zu unterstützen, die die wirtschaftlichen Wachstumsaussichten Bermudas verbessern werden", sagte Premier- und Finanzminister David Burt. "Die Regierung wird Bermuda weiterhin zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum und Entwicklung führen. Wir müssen Unternehmen nach Bermuda locken und dort halten, ausländische Investitionen ankurbeln, die Beschäftigungschancen erhöhen, indem wir die Zahl der Arbeitskräfte vergrößern, und unsere lokale Wirtschaft zu ihrem vollen Potenzial ausbauen. Diese Bemühungen werden unsere Maßnahmen unterstützen, um unsere Insel zu einem besseren Ort zum Leben und Arbeiten zu machen. Um die Entwicklung einer angemessenen Politik zu unterstützen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Organisationen und Einzelpersonen ein Feedback zu den in dem öffentlichen Konsultationsdokument angesprochenen Themen geben."

Wie bereits erwähnt, beginnt die erste Konsultationsphase am 8. August 2023. Alle Kommentare sollten vor der Frist am 8. September 2023 eingereicht werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.gov.bm/.

Hintergrundinformationen für Medien

1. Multinationale Unternehmensgruppen (MNEs) Nach bermudanischem Recht handelt es sich um eine MNE-Gruppe, wenn sie zwei- oder mehr Unternehmen umfasst, deren steuerliche Ansässigkeit in verschiedenen Gerichtsbarkeiten liegt, oder ein Unternehmen umfasst, das in einer Gerichtsbarkeit steuerlich ansässig ist und in Bezug auf die über eine Betriebsstätte in einer anderen Gerichtsbarkeit ausgeübte Geschäftstätigkeit steuerpflichtig ist; und es sich nicht um eine ausgeschlossene MNE-Gruppe handelt.

2. Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) Die OECD ist eine internationale Organisation mit dem Ziel, eine bessere Politik für ein besseres Leben zu schaffen. Das Gremium arbeitet mit Regierungen, politischen Entscheidungsträgern und Bürgern zusammen, um evidenzbasierte internationale Standards zu schaffen und Lösungen für eine Reihe von sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen zu finden. Ein Teil der Arbeit der Organisation besteht in der Förderung einer fundierten Ausbildung, der Bekämpfung der internationalen Steuerhinterziehung, dem Austausch von Best-Practice-Beispielen und der Beratung in Bezug auf die öffentliche Politik und die Festlegung von internationalen Standards.

3. Über Bermuda Bermuda ist seit 1620 ein selbstverwaltetes britisches Überseegebiet mit einer stabilen parlamentarischen Demokratie im Westminster-Stil und einem mehr als 400 Jahre alten Rechtssystem. Gemessen am Pro-Kopf-BIP gehört es zu den höchsten der Welt. Bermuda ist kein "Offshore-Bankplatz" und hat auch kein Bankgeheimnis. Bermudas Wohlstand ist nicht auf Steuervermeidungsstrategien multinationaler Unternehmen oder Einzelpersonen aufgebaut oder von ihnen abhängig.

Seit über 70 Jahren verfügt Bermuda über ein behördlich geführtes zentrales Register der wirtschaftlichen Eigentümer und hat bei jeder Gelegenheit die von legitimen internationalen Behörden angeforderten Informationen weitergegeben. Bermuda hat sich schon früh dem OECD-Übereinkommen über den automatischen Informationsaustausch angeschlossen und das Multilaterale Abkommen der zuständigen Behörden unterzeichnet. Bermuda hat die weltweiten Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (ATF) stets eingehalten.

Als weltweit führender Finanzstandort für Versicherungen und Rückversicherungen, Investmentfonds, Vermögensverwalter, Family Offices, Trusts und andere Privatkundenstrukturen treibt die Insel nun die Entwicklung aufstrebender Technologiesektoren wie Fintech und Insurtech voran. Sie hat einen Anteil von 90 an den weltweiten Emissionen von versicherungsgebundenen Wertpapieren und beherbergt 15 der 50 größten Rückversicherungsgesellschaften der Welt.

Die auf Finanzdienstleistungen basierende Wirtschaft Bermudas wird von unserem erstklassigen Rückversicherungssektor dominiert. Etwa 14 der gesamten weltweiten Rückversicherungsprämien werden von Bermuda aus gezeichnet, wobei im Laufe der Jahre für viele globale Katastrophen beträchtliche Schäden ausgezahlt wurden. Der Rückversicherungssektor von Bermuda floriert aufgrund der geografischen und politischen Unabhängigkeit und des starken regulatorischen Rahmens von Bermuda. Bermudas kommerzielles Versicherungssystem hat die vollständige Äquivalenz mit der EU-Richtlinie Solvabilität II erreicht und erhielt von der US National Association of Insurance Commissioners den Status einer qualifizierten Gerichtsbarkeit und einer gegenseitigen Gerichtsbarkeit.

Veröffentlicht von der Regierung von Bermuda (https://www.gov.bm)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Medienkontakt

Honey S. Adams

hsadams@gov.bm

Konsultations-Feedback

Collin J. Anderson

cjanderson@gov.bm