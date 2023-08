BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zur US-Diplomatie in Niger:

"Wer weiß, wie man Umstürze fabriziert, wird vielleicht auch schaffen, einen Putsch rückgängig zu machen. Das mag die US-Regierung sich gedacht haben, als sie ausgerechnet Victoria Nuland am Montag zu Verhandlungen mit der Junta nach Niger entsandte. Nuland, zur Zeit nicht nur Staatssekretärin für politische Angelegenheiten im State Department, sondern seit kurzem auch geschäftsführende Vizeaußenministerin, hat sich ihre Karriere im Februar 2014 verdient, als sie gemeinsam und in Rivalität ("Fuck the EU!") mit ihrer EU-Kollegin Helga Schmid den Sturz des ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowitsch herbeiführte. In Niamey wünscht Washington - gemeinsam und in Rivalität mit Frankreich - aktuell vor allem den Rückzug der Putschisten und eine Wiedereinsetzung von Präsident Mohammed Bazoum."/kkü/DP/he