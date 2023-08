MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu Clans/Faeser

Erneut stimmt Faesers Reihenfolge nicht. Es herrscht ja in Deutschland wahrlich kein Mangel an Personen, die abzuschieben wären. Woran es fehlt, sind Zugriffe. Und vor allem Abkommen mit Ländern, die ihre Straftäter zurücknehmen. Mit dem Libanon zum Beispiel, Heimat der eifrigsten Clans. Faesers Vorgänger Seehofer hat keinen Millimeter Fortschritt erreicht; sie nicht; auch nicht der bei ihr angesiedelte Migrationsbeauftragte Stamp von der FDP, um den es seltsam still ist. Zeit wird's! Dazu zählt auch, koordiniert in der Bundesregierung die immens hohen Unterstützungsgelder an andere Staaten an solche Abkommen zu koppeln. In der Zwischenzeit wirkt eine gut ausgerüstete Polizei mit politischer Rückendeckung gegen Clans zumindest besser als wahlkampfgetriebene Schlagzeilen./kkü/DP/zb