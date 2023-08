FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Nachfrage nach Wärmepumpen sinkt

Vor gut einem Jahr gaben [Robert Habeck und seine Grünen] das Ziel aus, dass in Deutschland künftig 500.000 Wärmepumpen jährlich installiert werden sollen. (...) Doch planwirtschaftliche Methoden kommen in einer freien Gesellschaft nicht gut an. (...) Um 60 Prozent sind die Anträge auf Zuschüsse für neue Wärmepumpen, ein zuverlässiger Indikator für die Nachfrage, gegenüber dem Vorjahr gesunken. (...) Ein Umschwenken hin zu mehr Holzheizungen, Solarthermie oder Fernwärme ist nicht zu erkennen. Das ist die eigentlich schlechte Nachricht der Zahlen: Es sinkt nicht nur das Interesse an Wärmepumpen, sondern an Gebäudesanierungen insgesamt. (...) Die Bundesregierung sollte der Versuchung widerstehen, mit noch höheren Zuschüssen speziell den Absatz von Wärmepumpen zu stützen. Klimafreundlich heizen lässt sich auch auf anderen Wegen./kkü/DP/zb