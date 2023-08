JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand der börsennotierten Jenoptik AG legt am Mittwoch in Jena die Geschäftszahlen für die erste Jahreshälfte vor. Nach bisherigen Prognosen erwartet der Thüringer Technologiekonzern in diesem Jahr einen Gesamtumsatz von etwa einer Milliarde Euro bei steigender Profitabilität. 2022 lag der Konzernumsatz bei 980,7 Millionen Euro. Der Jenaer Hersteller von Lasern sowie Automatisierungs- und Verkehrssicherheitstechnik beschäftigt mehr als 4400 Menschen. Im ersten Quartal hatte Jenoptik ein Umsatzplus von 12,2 Prozent auf 234,1 Millionen Euro verbucht. Vor allem das Auslandsgeschäft mit einem Anteil von 74 Prozent am Quartalsumsatz sorgte für Auftrieb./rot/DP/zb