DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 9. August

=== 06:55 DE/Stratec SE, ausführliches Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Eon SE, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK) *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Synlab AG, Ergebnis 1H 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 2Q *** 07:05 DE/Leoni AG, Ergebnis 1H *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 2Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 2Q (08:00 PK) *** 07:35 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 2Q (11:00 PK) *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 3Q (09:00 PK) *** 08:00 IR/Flutter Entertainment plc, Ergebnis 1H *** 08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz) 08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q 08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Juli *** 08:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz) 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Regierungs-PK 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,6%-Bundesanleihe über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.08.2033 12:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 2Q *** 15:00 NL/Qiagen NV, PK zum Ergebnis 2Q *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:01 DE/Morphosys AG, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q - Märkte/Börsenfeiertag Singapur ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/smh/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2023 23:33 ET (03:33 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.