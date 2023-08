FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax kann den Rutsch unter seine 100-Tage-Linie am Mittwoch wohl wieder abfangen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent erholt auf 15 864 Punkte. Damit läge er wieder über dem Barometer für den längerfristigen Trend, das er tags zuvor mit dem tiefsten Stand seit vier Wochen gerissen hatte. An der Wall Street kam es nach sehr schwachem Start nach dem europäischen Handelsende zumindest zu einer gewissen Stabilisierung. Die Indizes schlossen zwar noch klar im Minus, aber an ihren Tageshochs./ag/zb