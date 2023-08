Der amerikanische Industriekonzern Leggett & Platt Inc. (ISIN: US5246601075, NYSE: LEG) wird seinen Aktionären am 13. Oktober 2023 eine Dividende in Höhe von 46 US-Cents für das dritte Quartal 2023 ausschütten (Record day: 15. September 2023). Dies entspricht einer jährlichen Ausschüttung von 1,84 US-Dollar. Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 29,49 US-Dollar (Stand: 8. August 2023) bei ...

