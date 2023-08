EQS-News: x+bricks S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges

Slate Asset Management erwirbt Nahversorgungsportfolio der x+bricks Gruppe im Wert von über einer Milliarde Euro



09.08.2023 / 07:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Slate Asset Management erwirbt Nahversorgungsportfolio der x+bricks Gruppe im Wert von über einer Milliarde Euro Slate erweitert seinen Immobilienbestand in Europa und festigt seine Position als einer der führenden Eigentümer und Manager von Nahversorgungsimmobilien in Deutschland

Die Transaktion wird in zwei Tranchen durchgeführt und steht jeweils unter Vorbehalt der Erfüllung bestimmter Vertragsbedingungen und Erteilung behördlicher Genehmigungen

Insgesamt umfasst das Portfolio 188 Immobilien mit einem Marktwert von über einer Milliarde Euro Frankfurt, Deutschland, 9. August 2023 - Slate Asset Management ("Slate"), eine globale Plattform für alternative Investments, hat das lebensmittelgeankerte Immobilienportfolio der x+bricks Gruppe ("x+bricks") erworben. Die Transaktion wird in zwei Tranchen durchgeführt und steht jeweils unter Vorbehalt der Erfüllung bestimmter Vertragsbedingungen und Erteilung behördlicher Genehmigungen. Beide Tranchen umfassen zusammen 188 Immobilien mit einem Gesamtwert von über einer Milliarde Euro. Über die weiteren Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Brady Welch, Mitbegründer und Partner von Slate Asset Management, erklärt: "Wir freuen uns unser Portfolio an hochwertigen Immobilien mit Fokus auf Produkte des täglichen Bedarfs in Deutschland auszubauen. Wir sind von den Wachstumsaussichten dieser stabilen und defensiven Anlageklasse überzeugt. Die Umsetzung einer Transaktion dieser Größenordnung unterstreicht die Stärke und Fähigkeiten des globalen Teams von Slate. Wir verfügen über ein tiefgreifendes und umfassendes regionales Netzwerk und haben so Zugang zu flexiblem Kapital über vertraute Partner, die unseren Mehrwert als Investoren und Manager zu schätzen wissen." Slate hat bisher in Deutschland Transaktionen über mehr als 650 Gewerbeimmobilien mit dem Schwerpunkt auf Güter des täglichen Bedarfs abgeschlossen. Aktuell verfügt Slate im deutschen Markt mit mehr als 220 Objekten über eine beachtliche Präsenz. Zu den Mietern gehören die größten deutschen Lebensmittelhändler und Anbieter von Gütern des täglichen Bedarfs. Nach Abschluss der Transaktion wird Slate einer der führenden Eigentümer und Manager dieser Assetklasse in Deutschland sein. Sven Vollenbruch, Senior Vice President bei Slate Asset Management in Deutschland, sagt: "Wir sind stolz darauf, ein wichtiger Partner der Betreiber im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland zu sein. Wir planen, unsere strategischen Investitionen in unser Portfolio weiter auszubauen, um unseren Mietern nachhaltige Flächen zur Verfügung zu stellen, die den Wünschen und Bedürfnissen ihrer Kunden bestmöglich entsprechen. Wir wollen unsere Immobilien mit neuer Infrastruktur konsequent modernisieren, um deren Wettbewerbsfähigkeit noch weiter zu stärken. Alles wird darauf abzielen, die Objekte noch effizienter und attraktiver für die Nutzer und den Endverbraucher zu machen." Im Zusammenhang mit der Transaktion hat sich Sascha M. Wilhelm, Gründer und CEO der x+bricks Gruppe, entschieden, seine Anteile am Unternehmen zu veräußern und sich neuen Aufgaben zu widmen. Jorgen Verink, CFO der x+bricks Gruppe, wird die Managementaufgaben von Sascha Wilhelm übernehmen. Sascha M. Wilhelm, Gründer und CEO der x+bricks Gruppe, sagt: "Angetrieben von der Faszination neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen, haben wir x+bricks in den vergangenen fünf Jahren zu einer führenden Plattform für lebensmittelgeankerte Einzelhandelsimmobilien in Deutschland aufgebaut. Dieser Erfolg wurde auch durch ein großartiges Team aus Partnern und Mitarbeitern ermöglicht, dem ich heute ganz besonders danken möchte. Wir haben nach den Transaktionen im vergangenen Jahr nunmehr das gesamte Portfolio von x+bricks gewinnbringend an einen in dieser Asset-Klasse strategischen und erfahrenen Investor veräußert, der über ausgezeichnete Fähigkeiten verfügt, das Portfolio weiterhin zu entwickeln. Für mich ist es der richtige Zeitpunkt, mich auf neue Wachstumschancen und Investments zu konzentrieren. Das aktuelle Marktumfeld bietet viele attraktive Möglichkeiten." Stefan Hohmann, Managing Director und Head of Investment der x+bricks Gruppe, ergänzt: "In den vergangenen Jahren haben wir durch zahlreiche wertsteigernde Akquisitionen und Investitionen ein hochwertiges Portfolio aufgebaut. Wir freuen uns, nun ein erstklassiges Portfolio an Slate zur weiteren Entwicklung zu übergeben. Das schnelle und erfolgreiche Wachstum war seit der Gründung von x+bricks Teil unserer Identität." Die Custodia Trust Beteiligungsgesellschaft mbH, deren Eigentümer der Berliner Unternehmer und Investor Harald Christ ist, wird bis zur vollständigen Übertragung des Portfolios an Slate unverändert an der x+bricks Gruppe beteiligt bleiben. Um eine reibungslose Übergabe des Portfolios zu gewährleisten, wird x+bricks vorübergehend unterstützende Dienstleistungen für Slate erbringen. Slate Asset Management ist seit 2016 ein aktiver Investor auf dem europäischen Immobilienmarkt. Im Rahmen seiner europäischen Immobilienstrategie setzt Slate auf den Erwerb, den Besitz und das Management von Cashflow-starken Objekten mit dem Schwerpunkt auf Waren des täglichen Bedarfes. Dazu gehören etwa Lebensmittelmärkte, Gesundheitsimmobilien sowie Lagerhäuser und Logistikimmobilien mit Bezug zu diesen Gütern und Assetklassen. Weltweit umfasst das Immobilienportfolio von Slate in explizit dieser Assetklasse ein verwaltetes Vermögen von fast fünf Milliarden US-Dollar. Goodwin Procter, Mellum Capital, Gleiss Lutz, KPMG, PwC, Gleeds und R3define haben Slate bei dieser Transaktion beraten. Evercore, White & Case, EY und Fieldfisher waren für x+bricks tätig. Slate Asset Management



Presseanfragen

Daniel Gabel

Mobil: +49 152 21 90 33 48

E-Mail: dg@feldhoff-cie.de



Investor Relations (nur englisch):

Telefon: +1 416 644 4264

E-Maill: ir@slateam.com x+bricks Group



Christian Falkowski

Mobil: +49 171 867 99 50

E-Mail: christian.falkowski@fgsglobal.de

Über Slate Asset Management Slate Asset Management ist eine globale alternative Investmentplattform mit dem Fokus auf Real Assets. Das Unternehmen setzt auf Fundamentaldaten, um langfristige Werte für seine Investoren und Partner zu schaffen. Die Plattform von Slate umfasst eine Reihe von Immobilien- und Infrastruktur-Investitionsstrategien - darunter die Risikoklassen Opportunistic, Value Add, Core Plus und Debt. Slate pflegt langfristige Beziehungen zu kapitalstarken Partnern. So ist es dem Unternehmen möglich, ein breites Spektrum an überzeugenden Investitionsmöglichkeiten zu entwickeln und umzusetzen. Dazu stützt sich Slate auf ein hochmotiviertes, international agierendes Team. Besuchen Sie slateam.com , um mehr zu erfahren. Über x+bricks x+bricks ist eine der führenden Plattformen für lebensmittelgeankerte Immobilien in Deutschland. Das Unternehmen, das für die Immobilienanalyse die Softwarelösung PATA entwickelt hat, fokussiert sich auf einen attraktiven Immobilienmarkt, der langfristige Verträge mit wirtschaftlich starken Mietern aufweist, eine hohe Flächennachfrage mit geringem Leerstand vereint und so überwiegend konjunkturunabhängig kontinuierlich wachsende Erträge sichert. x+bricks wurde im Jahr 2018 gegründet und umfasst heute rund 190 Objekte in ganz Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter: xandbricks.com/ .



09.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com