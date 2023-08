EQS-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Immobilien

DIC Asset AG erzielt Mieterfolge in Baden-Württemberg und Bayern



09.08.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Presseinformation DIC Asset AG erzielt Mieterfolge in Baden-Württemberg und Bayern Die Vermietungen von insgesamt rund 9.150 qm umfassen: Neuvermietung im Multi-Tenant-Bürogebäude "Gate 9" in Leinfelden-Echterdingen, Stuttgart Vorzeitige Mietvertragsverlängerung in Handelsimmobilie in Regensburg Sicherung der Vollvermietung eines Bürogebäudes in Heidelberg mit zwei neuen Mietverträgen

Frankfurt am Main, 9. August 2023 Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat vier weitere Mietverträge über insgesamt rund 9.150 qm Einzelhandels- und Büroflächen abgeschlossen. Dabei handelt es sich sowohl um Neuvermietungen als auch um Mietvertragsverlängerungen in Objekten des Commercial Portfolios und des Institutional Business. "Mit unseren Teams erzielen wir konstant hohe Vermietungsergebnisse und stärken unsere Operational Excellence. Wir sind nah am Markt und nah am Mieter. Mit unserer Lösungskompetenz reduzieren wir Leerstände und schaffen Werte. Unsere schnelle, kreative und dynamische Performance in diesem herausfordernden Marktumfeld macht uns zu einem gefragten Partner für unsere Kunden", kommentiert Christian Fritzsche, Vorstand Operations der DIC. Details zu den einzelnen Vermietungen Das Münchner Vermietungsteam der DIC hat mit dem Single-Tenant-Mieter tedox KG einen Mietvertrag über rund 5.900 qm Einzelhandelsfläche in der Donaustaufer Straße 168 in Regensburg vorzeitig langfristig verlängert. Das Handelsunternehmen für Baumarktbedarf und Heimtextilien ist seit Anfang 2006 Mieter der Immobilie. Das Mannheimer Vermietungsteam der DIC hat drei Mietverträge über insgesamt rund 3.300 qm Bürofläche abgeschlossen. In der Multi-Tenant-Büroimmobilie "Gate 9" in Leinfelden-Echterdingen (Region Stuttgart) im Fasanenweg 9 konnte das Team die Delta Controls Germany GmbH für sich gewinnen. Der Hersteller von smarten Lösungen für die Gebäudeautomation bezieht eine 1.100 qm große Bürofläche im 5. Obergeschoss inklusive Dachterrasse. Die DIC hat die Immobilie mit Wertsteigerungspotenzial im Jahr 2020 erworben und seitdem umfassend modernisiert. Sie liegt verkehrsgünstig an der Bundesautobahn 8 und verfügt über rund 17.900 qm Mietfläche sowie über 300 PKW-Stellplätze. Weitere Mietverträge befinden sich in Verhandlung. Beide Objekte sind Teil des Commercial Portfolios. Im Bürogebäude Vangerowstraße 18-20 in Heidelberg, das die DIC für Dritte managt, hat das Team vor Ablauf des Mietvertrages mit dem bisherigen Nutzer rund 1.700 qm an ein privates Unternehmen aus dem Bildungs- und Gesundheitsbereich vermietet. Die Laufzeit beträgt 15 Jahre. Zusätzlich konnte mit einem Bestandsmieter ein neuer Mietvertrag über 480 qm zu für beide Seiten optimierten Konditionen abgeschlossen werden. Das Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von rund 14.000 qm bleibt damit langfristig voll belegt. Über die DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 358 Objekte mit einem Marktwert von 14,2 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Mehr Informationen unter www.dic-asset.de. IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20 • MainTor Primus 60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de



09.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com