The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.08.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.08.2023ISIN NameAU0000267783 AUSTRALIA N.Z.BKG.GRP.LTDAU0000270662 CHALLENGER LTD.USP3143NAR54 CO.NAC.COB.CHILE 13/23XS1475051162 BP CAP.MKTS 16/23 MTNXS1769040111 NOVARTIS FIN. 18/23XS2198394640 DT. BAHN FIN. 20/35 MTNXS1769090728 UNIL.FIN.NED 18/23 MTNDE000HLB0WG6 LB.HESS.-THR. E0513B/054AT0000A1FJT8 ERSTE GP BNK 15-23MTN1436XS1951313680 IMPERIAL BR. 19/23 MTNDE000NLB2G79 NORDLB IS.S.1702 VARDE000LB1QDC7 LBBW STUFENZINS 18/23XS2375836470 BECTON,DICK 21/23DE000NLB3CR1 NORDLB 20/23XS2010030596 CARNIVAL CRP 20/26 REGSUS89236THF57 TOYOTA M.CRD 20/23 MTN