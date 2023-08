DJ Ströer wächst auch im 2. Quartal gegen den Trend

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Außenwerbekonzern Ströer ist auch im zweiten Quartal 2023 entgegen dem negativen Branchentrend weiter gewachsen. Von April bis Juni kletterte der Umsatz auf 454,8 Millionen Euro von 425,0 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie das im MDAX notierte Unternehmen mitteilte. Das bereinigte EBITDA stieg auf 130,0 (Vorjahr 125,7) Millionen Euro. Damit schnitt Ströer etwas besser ab als von Analysten erwartet. Diese hatten den Umsatz im Mittel auf 453 Millionen Euro veranschlagt und das bereinigte EBITDA auf 128 Millionen.

In den ersten sechs Monaten legte der Konzernumsatz um 7 Prozent auf 865 Millionen Euro zu. Davon entfielen 358 Millionen Euro auf das Segment OOH Media, entsprechend einem Plus von 5,7 Prozent, und 372 Millionen Euro auf das Segment Digital & Dialog Media (plus 6 Prozent). Neben Digital Out-of-Home (DOOH) (plus 31 Prozent im zweiten Quartal und plus 24 Prozent in den ersten sechs Monaten) waren das Dialoggeschäft sowie die Kosmetik & Hautpflegemarke Asam die Wachstumstreiber im ersten Halbjahr 2023.

"Mit der guten Entwicklung von Asam legen wir eine exzellente Ausgangsbasis für den ersten Schritt unseres Value Crystallization Prozesses, also dem Verkauf von Asam. Damit werden wir in signifikantem Umfang Shareholder Value für unsere Aktionäre schaffen und die Stärke und der innere Wert unseres Kerngeschäftes wird noch transparenter", sagte Co-CEO Christian Schmalzl. "Mit der Einziehung der rund 1,1 Millionen Aktien, welche wir im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft haben, unterstreichen wir unsere Wertorientierung. Das ist unsere oberste Priorität. Parallel dazu sehen wir, wie auch im schwierigen Werbeumfeld, Digitale Außenwerbung Quartal für Quartal erfolgreich wächst und Marktanteile gewinnt - und der Trend beschleunigt sich aktuell nochmals."

August 09, 2023 01:08 ET (05:08 GMT)

