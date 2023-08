Campbell Soup (WKN: 850561), der bekannte Hersteller von Fertiggerichten, gab am Montag (7.8.23) bekannt, dass er den deutlich kleineren Konkurrenten Sovos Brands (WKN: A3C32Z) für 23 US-Dollar pro Aktie in bar übernehmen wird. Der Deal hat einen Gesamtwert von rund 2,7 Mrd. US-Dollar, was angesichts eines Umsatzes von über 8 Mrd. US-Dollar nicht viel erscheint. Die Übernahme von Sovos Brands könnte daher ein echter Game Changer sein, da er das Wachstum von Campbell Soup ankurbeln könnte. Allerdings ...

