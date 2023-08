Die Aktie von Novo Nordisk hat am Dienstag einen fulminanten Kurssprung hingelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es am Ende mehr als 17 Prozent nach oben auf 172,36 Euro - ein neues Rekordniveau. Grund waren positive Studiendaten zum Abnehmpräparat Wegovy. Die AKTIONÄR-Empfehlung liegt damit mittlerweile 447 Prozent in Front.In Tests erwies sich das Medikament Wegovy zur Vorbeugung gegen schwerwiegende Herz-Kreislauf-Komplikationen wie Schlaganfall und Herzinfarkt der üblichen Standardbehandlung ...

