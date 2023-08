DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

TAGESTHEMA

Die wirtschaftliche Schwäche Chinas zeigt sich nun auch bei den chinesischen Verbraucherpreisen, die im Juli gefallen sind. Der Verbraucherpreisindex sank um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nachdem er im Juni stabil geblieben war. Zuletzt war der Index im Februar 2021 gefallen. Ökonomen hatten einen noch stärkeren Rückgang um 0,4 Prozent prognostiziert. Im Monatsvergleich stieg der Verbraucherpreisindex um 0,2 Prozent, im Juni hatte ein Minus von 0,2 Prozent zu Buche gestanden. Unterdessen sanken die Erzeugerpreise um 4,4 Prozent. Hier hatten die Ökonomen ein Minus von 4,1 Prozent erwartet. Im Juni hatte das Minus bei 5,4 Prozent gelegen. Auf Monatssicht sank der Erzeugerpreisindex um 0,2 Prozent nach 0,8 Prozent im Vormonat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 Walt Disney Co, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.522,75 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.382,00 +0,2% Nikkei-225 32.280,62 -0,3% Hang-Seng-Index 19.143,80 -0,2% Kospi 2.604,82 +1,2% Shanghai-Composite 3.248,03 -0,4% S&P/ASX 200 7.335,60 +0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Meist in engen Grenzen uneinheitlich tendieren die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch. Negative Vorgaben aus den USA, wo Sorgen um den Bankensektor auf die Kurse drückten, und Preisdaten aus China, die auf eine Deflation hindeuten, lasten auf der Stimmung. Auch halten sich die Anleger in Erwartung der US-Verbraucherpreise am Donnerstag zurück, wie es heißt. Aktien chinesischer Immobilienunternehmen erholen sich nach Berichten staatlicher Medien über neue Maßnahmen der Regierung zur Wiederbelebung der Immobilienmärkte in den wichtigsten Städten des Landes. Poly Developments verbessern sich in Schanghai um 0,9 Prozent. China Vanke gewinnen 1,2 Prozent. Japanische Anleger trennen sich vor allem von Bankenaktien, nachdem die Ratingagentur Moody's zehn US-Regionalbanken schlechtere Bonitätsnoten gegeben und damit neue Zweifel an der Solidität des US-Bankensektors geschürt hat. Mitsubishi UFJ fallen um 3,1 Prozent, Resona um 2,9 Prozent und Nomura Holdings um 2,4 Prozent. Einzelwerte werden von Quartalsausweisen bewegt. Unter anderem verbilligen sich Softbank Group um 3,6 Prozent, nachdem das Unternehmen in seinem ersten Geschäftsquartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht ist. Nach Senkung der Halbjahresziele fallen Daifuku um 10,6 Prozent. Deutlich im Plus zeigt sich der südkoreanische Aktienmarkt. Marktteilnehmer sprechen von Gelegenheitskäufen nach der Verlustserie der vergangenen Handelstage. SK Bioscience steigen um 6,6 Prozent. Das Unternehmen beteiligt sich am US-Impfstoffhersteller Novavax.

US-NACHBÖRSE

Aktien von Wework sind am Dienstag im nachbörslichen Handel um fast 24 Prozent abgestürzt, nachdem der Betreiber sogenannter Co-Working-Spaces den Verlust im zweiten Quartal weniger deutlich verringert hat als erwartet. Auch der Umsatz enttäuschte. Ursächlich seien Rezessionssorgen und der Trend zur Arbeit von zu Hause. Außerdem geht dem einst mit 47 Milliarden Dollar bewerteten Startup das Geld aus, weshalb Wework warnte, dass das Unternehmen möglicherweise nicht überleben werde. Darauf ging es mit dem Kurs um fast 24 Prozent abwärts.

Die sich eintrübende Lage auf dem Arbeitsmarkt macht auch Ziprecruiter (-12,3%) zu schaffen, wenngleich die Geschäftszahlen des Unternehmens zum zweiten Quartal besser ausfielen als erwartet. Der Betreiber eines Online-Portals für Stellenangebote berichtete, dass Arbeitgeber zunehmend zögerten, für Stellenausschreibungen zu zahlen, und dass die Zahl der Angebote insgesamt rückläufig sei.

Erfreulichere Nachrichten kamen von Akamai Technologies (+6,4%). Das Unternehmen legte nicht nur überraschend gute Zahlen vor, sondern erhöhte auch noch seine Ertragsziele.

Die Aktien von Penn Entertainment stiegen nachbörslich um mehr als 20 Prozent. Auslöser war, dass die Disney-Tochter ESPN einem 2 Milliarden-US-Dollar-Deal zugestimmt hat, um seine Marke in Penn Entertainments Online-Sportwetten zu verwenden. Dies ist eine strategische Wende für beide Unternehmen, die versuchen, das Wachstum des Sportwettensektors zu nutzen. Disney rückten um 0,4 Prozent vor.

Positiv wurden auch die optimistischen Erwartungen von Take-Two Interactive Software aufgenommen. Die Aktie gewann 3,5 Prozent, obwohl die Quartalszahlen nicht in allen Punkten überzeugt hatten.

Überraschend gut schnitt Duolingo, Anbieter einer App zum Erlernen von Fremdsprachen, im zweiten Quartal ab. Die Zahl der Abonnenten stieg im Quartal um 59 Prozent, was der Aktie zu einem Plus von 7,4 Prozent verhalf.

Für Twilio ging es um 6,1 Prozent aufwärts, nachdem das Unternehmen nicht nur gute Zahlen vorgelegt, sondern auch den Ausblick erhöht hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.314,49 -0,4% -158,64 +6,5% S&P-500 4.499,38 -0,4% -19,06 +17,2% Nasdaq-Comp. 13.884,32 -0,8% -110,07 +32,7% Nasdaq-100 15.273,05 -0,9% -134,81 +39,6% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 842 Mio 766 Mio Gewinner 1.088 1.851 Verlierer 1.813 1.074 Unverändert 117 88

Schwächer - Negative Konjunkturdaten aus China und deutliche Abgaben im Bankensektor haben an der Wall Street auf der Stimmung gelastet. Allerdings erholten sich die Indizes im späten Handel von den Tagestiefs. Moody's hatte erklärt, man habe die Kreditwürdigkeit von zehn regionalen US-Banken gesenkt und überprüfe die Ratings von sechs größeren Banken. Dies verstärkte die Besorgnis über die Anfälligkeit des Finanzsektors, der mit dem stärksten Anstieg der Zinssätze seit März 2022 zu kämpfen hat. Für die Aktien von Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan und Citigroup ging es um bis zu 2,1 Prozent nach unten. Der Bankensektor im S&P-500 verlor 1,1 Prozent. Die UPS-Aktie fiel nach Zahlenausweis um 0,9 Prozent. Das Logistikunternehmen hatte die Umsatzerwartungen verfehlt und die Prognose gesenkt. Dagegen hatte Eli Lilly (+14,9%) die Gewinnerwartungen übertroffen und die Prognose kräftig erhöht. Under Armour gewannen 0,1 Prozent. Der Sportartikelkonzern hatte anstelle des befürchteten Verlusts einen kleinen Gewinn eingefahren und auch beim Umsatz die Erwartungen geschlagen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,75 -2,1 4,77 32,5 5 Jahre 4,11 -6,0 4,17 10,7 7 Jahre 4,07 -6,5 4,13 9,9 10 Jahre 4,02 -6,9 4,09 14,1 30 Jahre 4,20 -6,9 4,27 22,9

Die Staatsanleihen profitierten von ihrem Status als sicherer Hafen, im Gegenzug gaben die Renditen nach den jüngsten Aufschlägen kräftig nach. Die enttäuschenden Daten aus China hätten die Käufer in die US-Treasurys getrieben, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0974 +0,2% 1,0955 1,0994 +2,5% EUR/JPY 157,10 +0,0% 157,05 157,29 +11,9% EUR/GBP 0,8599 +0,0% 0,8596 0,8617 -2,8% GBP/USD 1,2762 +0,1% 1,2745 1,2757 +5,5% USD/JPY 143,16 -0,1% 143,35 143,06 +9,2% USD/KRW 1.317,48 -0,8% 1.328,20 1.317,25 +4,4% USD/CNY 7,2095 +0,4% 7,1819 7,2133 +4,5% USD/CNH 7,2228 -0,2% 7,2367 7,2261 +4,3% USD/HKD 7,8145 +0,0% 7,8142 7,8084 +0,1% AUD/USD 0,6553 +0,2% 0,6542 0,6527 -3,8% NZD/USD 0,6073 +0,2% 0,6064 0,6063 -4,4% Bitcoin BTC/USD 29.728,29 -0,4% 29.846,82 29.187,61 +79,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar war gefragt mit der Suche nach Sicherheit. Der Dollar-Index erhöhte sich um 0,5 Prozent. Marc Chandler, Chefmarktstratege bei Bannockburn Global Forex, geht davon aus, dass der Greenback bis zu den am Donnerstag anstehenden US-Verbraucherpreisen stabil bleiben werde.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,72 82,92 -0,2% -0,20 +4,9% Brent/ICE 85,98 86,17 -0,2% -0,19 +4,0%

Nachdem die enttäuschenden China-Daten bei den Ölpreisen zunächst für Abgaben gesorgt hatten, erholten sich Brent und WTI im Verlauf und legten um bis zu 1,1 Prozent zu. Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf die Mutmaßung, dass sich die Öl- und Kraftstoffnachfrage in den USA wieder erhole. "Die China-Handesldaten für Juli deuten weiterhin auf eine schwache Wirtschaftstätigkeit und eine gedämpfte Inlandsnachfrage hin", so CMC Markets. "Bei derart schlechten Zahlen kann es nicht mehr allzu lange dauern, bis die chinesischen Politiker weitere Schritte zur Stützung der Wirtschaft unternehmen", hieß es mit Blick auf die Erholung der Ölpreise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.930,93 1.925,25 +0,3% +5,68 +5,9% Silber (Spot) 22,90 22,78 +0,5% +0,12 -4,5% Platin (Spot) 908,00 905,03 +0,3% +2,98 -15,0% Kupfer-Future 3,80 3,77 +0,8% +0,03 -0,5%

Die Schwäche der Rohstoffe und vor allem der starke Dollar drückten auf den Goldpreis, der sich damit den zweiten Handelstag in Folge mit Abgaben zeigte.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-ROHÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,1 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Rückgang von 15,4 Millionen Barrel verzeichnet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 413.000 Barrel nach minus 1,7 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme um 1,3 Millionen und bei Benzin ein Minus von 300.000 Barrel.

DISNEY

Die Disney-Tochter ESPN hat einem 2 Milliarden-US-Dollar-Deal zugestimmt, um seine Marke in Penn Entertainments Online-Sportwetten zu verwenden. Dies ist eine strategische Wende für beide Unternehmen, die versuchen, das Wachstum des Sportwettensektors zu nutzen.

LYFT

schrieb im zweiten Quartal einen Verlust von 114,3 Millionen US-Dollar nach 337,2 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 41 Millionen Dollar, nachdem im Vorjahr ein Verlust von 196 Millionen Dollar verzeichnet worden war. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 28 Millionen Dollar Gewinn gerechnet. Der Umsatz legte um 3 Prozent auf 1,02 Milliarden Dollar zu.

RIVIAN

hat im zweiten Quartal den Verlust stärker als erwartet eingegrenzt und das Produktionsziel erhöht. Zudem schraubte das Unternehmen sein Ausgabenziel für dieses Jahr nach unten. Der Nettoverlust sank auf 1,2 Milliarden von 1,7 Milliarden US-Dollar. Analysten haben im Konsens laut Factset mit einem Fehlbetrag von 1,5 Milliarden Dollar gerechnet. Je Aktie liegt der bereinigte Verlust bei 1,08 Dollar gegenüber der Konsensschätzung von 1,41 Dollar. Der Umsatz kletterte auf 1,1 Milliarden Dollar von 364 Millionen Dollar im Vorjahr. Hier wurde am Markt mit 1 Milliarde Dollar gerechnet.

