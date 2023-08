Der DAX findet seit über einer Woche nicht mehr in die Erfolgsspur. In dieser Woche belasten vor allem Deflationssorgen in China. Die Vorgaben aus Übersee sind erneut schwach. Trotzdem setzt der DAX zu einer Erholungsbewegung an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Amazon, E.on, DHL Group, Gerresheimer, ...