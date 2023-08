Die Aktie von Super Micro Computer verlor am Dienstagabend nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen in der Spitze bis zu 17 Prozent, bevor sich die Anleger etwas vom Prognose-Shock erholten. Zuletzt lag das nachbörsliche Minus bei 9,7 Prozent.Die Ergebnisse für das Q4/23 (bis Ende Juni) sahen noch gut aus: Super Micro vermeldete einen Gewinn von 3,51 Dollar, was einer Steigerung von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht und deutlich über den Analystenschätzungen von 2,91 Dollar ...

