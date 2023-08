NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Umsatz und die Ergebnisse seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Jahresausblick habe der Labordienstleister aber - wie auch einige Konkurrenten - reduziert./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 17:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 17:51 / ET

NL0012169213