Gestern brachen Bankaktien europaweit ein. Denn die italienische Regierung hat überraschend angekündigt, eine Sondersteuer für Übergewinne bei Banken einführen zu wollen. Am stärksten waren die Kurseinbrüche bei der UniCredit mit sechs Prozent und der Intesa Sanpaolo mit fast neun Prozent. Aber auch deutsche Finanzwerte mussten deutlich Federn lassen.Nach der überraschenden Ankündigung einer Sondersteuer für Übergewinne von Banken in Italien sind Finanzwerte am Dienstag europaweit unter Druck geraten. ...

