Sehr geehrte Damen und Herren, Der US-Konglomerat Plug Power legt heute seine Quartalszahlen vor, was die Märkte gespannt erwartet. Die Notierungen gerieten gestern in eine leichte Verwirrung, welche möglicherweise zu einem Abwärtstrend führen könnte - oder auch nicht? Plug Power: Was sagen die Börsen? Was der Markt sagt ist momentan von entscheidender Bedeutung. Gestern fielen die Kurse für Plug Power um etwa 2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...