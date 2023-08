Rheinmetall, ein renommierter Militärausrüster in Deutschland und Europa, gewinnt zunehmend an Anerkennung in den USA. Nach jüngsten Angaben von Rheinmetall wurde die amerikanische Tochtergesellschaft des Rüstungsunternehmens sowie Partnerfirmen von der U.S. Army beauftragt, die Phasen 3 und 4 eines Großprojekts durchzuführen. Dieses Projekt ist Teil eines Programms des US-Militärs zur Ersetzung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...