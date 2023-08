DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf höher

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Mittwoch 13 Ticks höher bei 133,22 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 133,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,44, das -tief bei 133,12 Prozent. Umgesetzt wurden 21.175 Kontrakte. "Der Bund-Future ist jetzt auch wieder relativ leicht frei bis zum großen Abwärtstrend bei in dieser Woche 134,44 bis 134,33", heißt es in den Mußler-Briefen. Auf der anderen Seite könne eine weitere Abwärtsamplitude mit neuen Lows unter 130,60 oder sogar einem neuen Jahrestief unter 129,61 Punkten zu keinem Zeitpunkt ausgeschlossen werden.

