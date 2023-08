Sah es zu Wochenbeginn noch so aus, als könnte die Infineon Aktie ihre Unterstützung an der 200-Tage-Linie verteidigen, so hat sich das charttechnische Bild gestern eingetrübt. Im schwachen und nervösen Marktumfeld fiel der Aktienkurs des Halbleiterkonzerns aus München bis auf 33,475 Euro zurück. Der XETRA-Schlusskurs bei 33,52 Euro (-3,23 Prozent) ...

