NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Rückversicherer habe ein starkes Wachstum hinter sich und mit der Kapitalanlage die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Philip Kett in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Kapitaldeckungsquote liege um sechs Prozentpunkte über der Markterwartung. Die Hannoveraner seien ungewöhnlich gut durchkapitalisiert./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 02:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 02:04 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008402215

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken