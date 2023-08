NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers übertreffe die Konsensprognose um sieben Prozent, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Schwächere Einnahmen in der Schaden-/Unfallversicherung hätten indes das operative Ergebnis (Ebit) belastet. Das könnte allerdings neuen Vorschriften zur Rechnungslegung geschuldet gewesen sein./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 02:16 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 02:16 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008402215

