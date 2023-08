Oldenburg (ots) -Der erfolgreiche E-Commerce-Unternehmer und Online-Business-Experte Torben Baumdick hat im Juni 2023 sein erstes Buch mit dem Titel "Chef, ich kündige!" veröffentlicht. Darin finden all jene eine umfassende Anleitung, die aus dem Hamsterrad des herkömmlichen Arbeitslebens ausbrechen und ein erfüllendes, finanziell unabhängiges Leben als Online-Unternehmer anstreben.Autor und Unternehmer Torben Baumdick erläutert: "Das Buch ist mehr als nur ein theoretischer Leitfaden. Es beinhaltet auch wertvolle Anleitungen und Strategien, die auf meine eigenen Erfahrungen als Unternehmer zurückgehen. Nachdem ich selbst vom Angestellten zum erfolgreichen Selbstständigen mit über 10 Millionen Euro Umsatz geworden bin, möchte ich nun andere Menschen auf ihrem Weg zur finanziellen Freiheit unterstützen."Das Buch ist in sechs Kapitel unterteilt, die sich mit den Vor- und Nachteilen von klassischen Arbeitsverhältnissen, Strategien zur Geldanlage und Selbstständigkeit, den Vorteilen von Online-Business und E-Commerce, der Bedeutung der Markteinführung, Automatisierung und letztlich dem Weg zum erfolgreichen Unternehmertum beschäftigen. Mit mehreren erfolgreichen GmbHs und über 10 Millionen Euro Umsatz bringt Baumdick seine umfangreiche Expertise in das Buch ein. Dieses Wissen macht das Buch zu einer fundierten Informationsquelle für alle, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen oder ihr bestehendes Geschäft auf das nächste Level heben möchten."Ich möchte die Komplexität der Selbstständigkeit vereinfachen und den Menschen zeigen, welche beeindruckenden Möglichkeiten ein Online-Business bietet. Zudem möchte ich Arbeitnehmern und angehenden Unternehmern dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und ein erfolgreiches und unabhängiges Leben zu führen", sagt Torben Baumdick über seine Motivation, das Buch zu schreiben.Weitere Informationen zum Buch: https://www.jobkuendigen.de/Weitere Informationen über Torben Baumdick und seine Arbeit finden Sie auf seiner Webseite unter: https://www.baumdick.de/Pressekontakt:BAUMDICK GmbHTorben BuamdickTelefon: +49 160 96688041E-Mail: support@baumdick.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: BAUMDICK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155252/5576448