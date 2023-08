Die Airways Corporation New Zealand hat sich erneut für das Message Handling System von Frequentis, AIDA-NG, entschieden, um ihr bestehendes Air Traffic Services Message Handling System-Netzwerk (AMHS) zu modernisieren. Das neue Message Handling System unterstützt die neuesten Standards und ermöglicht eine bessere Performance in einer virtuellen Umgebung. Die Notfalllösung garantiert zudem eine Aufrechterhaltung der Dienste auch im Falle eines Ausfalls. "Die Frequentis AMHS-Lösung ist unumstrittener Marktführer und bringt modernste Technologie und unübertroffene Effizienz für unseren geschätzten Kunden. Damit ebnet sie den Weg für weitere ATM-Modernisierungen in der Zukunft", sagt Constantin von Reden, Geschäftsführer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...