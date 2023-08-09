- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 33,50 (33) EUR - 'BUY'- CITIGROUP HEBT RENAULT AUF 'BUY' (NEUTRAL)- CITIGROUP SENKT STELLANTIS AUF 'NEUTRAL' (BUY)- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 500 (525) PENCE - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ING AUF 18,40 (18,10) EUR - 'BUY' - JEFFERIES HEBT ALFEN AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 55 (50) EUR- JEFFERIES HEBT DOMINO'S PIZZA AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 410 (240) PENCE - MORGAN STANLEY SENKT VERBUND AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 70 EUR- MORGAN STANLEY STARTET FORTUM OYJ MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 15 EUR- RBC HEBT EQUINOR AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 390 NOK- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 8,90 (8,80) EUR - 'NEUTRAL'- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR NEL AUF 11,4 (12,0) NOK - 'NEUTRAL' - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 45 ...Den vollständigen Artikel lesen ...