Wien (pta/09.08.2023/09:44) - * Das neue Message Handling System unterstützt die neuesten Standards und ermöglicht eine bessere Performance in einer virtuellen Umgebung * Die Notfalllösung garantiert eine Aufrechterhaltung der Dienste auch im Falle eines Ausfalls

Airways Corporation New Zealand Limited (Airways) hat sich erneut für das Message Handling System von Frequentis, AIDA-NG, entschieden, um ihr bestehendes AMHS (Air Traffic Services Message Handling System)-Netzwerk zu modernisieren.

Das Frequentis AMHS wurde erstmals 2012 in Betrieb genommen. Mit dem Ende 2022 fertiggestellten Update wurden neue Funktionen für E-Mail, Webmail, Routing sowie neue Nachrichten- und Konvertierungsfunktionen hinzugefügt. Drei Systeme in Christchurch und Auckland verbessern die Flugsicherheit Neuseelands mit einem Notfallkonzept, das Airways ermöglicht, die Aufrechterhaltung der Luftfahrtnachrichtendienste mit minimaler Unterbrechung des Dienstes zu maximieren, selbst im Falle eines plötzlichen Ausfalls des Hauptstandorts.

"Wir freuen uns, dass Airways weiterhin auf unsere Systeme vertraut. Die Frequentis AMHS-Lösung ist unumstrittener Marktführer und bringt modernste Technologie und unübertroffene Effizienz für unseren geschätzten Kunden. Damit ebnet sie den Weg für weitere ATM-Modernisierungen in der Zukunft", sagt Constantin von Reden, Geschäftsführer Frequentis Comsoft und Mitglied des Frequentis ATM Executive Boards.

Airways kontrolliert den gesamten nationalen und internationalen Flugverkehr in Neuseelands Fluginformationsregion (FIR), die insgesamt 30 Millionen km² umfasst und damit eine der größten FIRs weltweit ist. Neben Australien und Fiji hat Frequentis nun einen weiteren zufriedenen AMHS-Kunden in Ozeanien.

"Wir sind besonders zufrieden damit, wie das Team von Frequentis Comsoft hinsichtlich Timings und Flexibilität mit uns zusammengearbeitet hat, sodass wir das Projekt früher als geplant abschließen konnten. Das technische und das operative Team sind auch sehr zufrieden mit dem System und der Nutzerfreundlichkeit inklusive der neuen Funktionen. Da wir schon seit so langer Zeit zusammenarbeiten und dank des ausgezeichneten Supports kennt das Team das System sehr gut und kann viele Aufgaben selbstständig übernehmen", sagt Phil Pascoe, Project Manager bei Airways.

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.100 MitarbeiterInnen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und RepräsentantInnen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 45.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von EUR 386,0 Mio. und ein EBIT von EUR 25,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Über FREQUENTIS Comsoft

Frequentis Comsoft ist seit 2016 das Kompetenzzentrum der Frequentis-Gruppe für AMHS, AIM, Surveillance-Technologien und ATM-Systeme. Frequentis Comsoft bietet softwarezentrierte Lösungen, die die gesamte Surveillance-Datenkette abdecken: von der Sensorik über die Verteilung und Verarbeitung bis hin zur Anzeige.

