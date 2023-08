Entwickler haben gravierende Sicherheitslücken in den Prozessoren von Intel entdeckt. Vom Leck betroffen sind gleich mehrere reichweitenstarke Prozessor-Generationen. Gerät die Aktie jetzt unter Druck?Die offenbar von einem Google-Entwickler entdeckte Sicherheitslücke wurde auf den apokalyptischen Namen Downfall, also der Untergang, getauft. Das ist mit Blick auf die Aktie sicherlich etwas weit hergeholt, verdeutlicht aber, als wie gravierend die potenziellen Folgen vor allem in puncto Sicherheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...