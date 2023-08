NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach endgültigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Diese deckten sich mit den bereits vorgelegten Eckdaten, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Er rechne trotz leicht geänderter Jahresziele des Automobilzulieferers nicht mit wesentlichen Änderungen der Konsensschätzungen für 2023. Der Mittelwert der für den Reifenumsatz 2023 in Aussicht gestellten Zielspanne von 14,5 Milliarden Euro decke sich mit der Markterwartung./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 03:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 03:24 / ET

DE0005439004