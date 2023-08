Der Markt für grünen Wasserstoff steckt noch in den Kinderschuhen, aber er steht kurz vor dem Durchbruch: Bis 2050 werden hohe zweistellige Wachstumsraten erwartet. Nur wenige Unternehmen sind in der Lage, den Markt in großem Umfang mit den für die Umwandlung von Wasser in Wasserstoff erforderlichen Anlagen zu beliefern. Die thyssenkrupp nucera AG & Co KGaA hat aufgrund ihrer jahrzehntelangen Erfahrung im Bau von Chlor-Alkali (CA)-Elektrolyseanlagen für die Industrie einen Vorsprung. So kann das Unternehmen nicht nur auf das erworbene Know-how, sondern auch auf erhebliche Produktionskapazitäten und eingespielte Lieferanten- und Kundenbeziehungen bauen. Mit den gesicherten Großaufträgen und den Investitionsmitteln aus dem Börsengang im letzten Monat ist das Wachstum deutlich sichtbar und dürfte den Nachrichtenfluss in den nächsten Quartalen unterstützen. Die Nachhaltigkeit der Wettbewerbsvorteile von thyssenkrupp nucera muss sich in einem Markt, der sich möglicherweise von einem subventionsgetriebenen Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt mit geringer Differenzierung und niedrigen Margen ähnlich wie in der Wind- und Solarbranche wandelt, erst noch beweisen. AlsterResearch empfiehlt HALTEN mit einem Kursziel von EUR 24,00. Für einen noch tieferen Einblick in die Thematik veranstaltet AlsterResearch am 12. September um 14:00 Uhr einen Roundtable mit thyssenkrupp nucera. Unter folgendem Link können Sie sich für das Event anmelden: https://research-hub.de/events/registration/2023-09-12-14-00/NCH2-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/thyssenkrupp%20nucera%20AG%20&%20Co%20KGaA





Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken