HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Axa von 33,00 auf 33,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit seinen Halbjahreszahlen habe der Versicherer bestätigt, auf gutem Weg zu den Jahreszielen für 2023 zu sein, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2023 bis 2025 leicht nach oben./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 16:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120628

