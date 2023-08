LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Daimler Truck von 40 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Hersteller von Nutzfahrzeugen dürfte im dritten Quartal von günstigen Volumina, Preisen und Kosten profitieren, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit dürfte das Unternehmen in diesem Jahr das obere Ende des Zielkorridors für die bereinigte Marge im Industriegeschäft erreichen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 01:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DTR0CK8

