NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 238 dänischen Kronen belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe vor allem von einem "sehr befriedigenden" Service-Geschäft profitiert, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Während die Aufträge wie erwartet schwach ausgefallen seien, sei der durchschnittliche Verkaufspreis landgestützter Anlagen mit knapp einer Million Euro je Megawattstunde stark gewesen./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 02:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 02:27 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0061539921

